- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 604
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський назвав термін погодження плану припинення війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на повне погодження всіх документів щодо припинення війни вже у січні 2026 року.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у січні 2026 року буде погоджено повністю погоджено план припинення війни.
Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
«Сподіваюся, що ми матимемо рішення щодо всіх документів у січні», — сказав Зеленський.
Трамп додав, я думаю, що обговорення питань може зайняти декілька тижнів. Якщо ми не зможемо зробити це за декілька тижнів — війна затягнеться.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.