Зеленський назвав термін погодження плану припинення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у січні 2026 року буде погоджено повністю погоджено план припинення війни.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

«Сподіваюся, що ми матимемо рішення щодо всіх документів у січні», — сказав Зеленський.

Трамп додав, я думаю, що обговорення питань може зайняти декілька тижнів. Якщо ми не зможемо зробити це за декілька тижнів — війна затягнеться.

