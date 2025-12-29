ТСН у соціальних мережах

Політика
604
1 хв

Зеленський назвав термін погодження плану припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на повне погодження всіх документів щодо припинення війни вже у січні 2026 року.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що у січні 2026 року буде погоджено повністю погоджено план припинення війни.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

«Сподіваюся, що ми матимемо рішення щодо всіх документів у січні», — сказав Зеленський.

Трамп додав, я думаю, що обговорення питань може зайняти декілька тижнів. Якщо ми не зможемо зробити це за декілька тижнів — війна затягнеться.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що зараз є задатки до мирної угоди, яка буде вигідною для України.

604
