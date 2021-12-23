Як правильно пити текілу: ритуали запальної новорічної вечірки

Текіла - один із символім Мексики, але цей напій популярний і в Україні.

Текіла - міцний алкогольний напій, який отримують із серцевини блакитної агави. Він дуже популярний на батьківщині - в Мексиці. Там не дуже важливо, як пити текілу. Втім, у західній культурі - це популярний ритуал. Він, до речі, може прикрасити будь-яку вечірку. Зокрема, й новорічну.

Як правильно пити текілу та з чим вона гарно поєднується - у матеріалі ТСН.ua.

Як правильно пити текілу

Зазвичай для пиття текіли використовують маленькі високі скляночки з товстим дном. В Мексиці їх називають у caballito - "конячка". Сaballito має бути не більше 60 мілілітрів та не менше 30 мілілітрів. Але можна експериментувати з посудом. Наприклад, використовувати половинки лимона чи лайма з вичищеною з них м'якоттю.

Текіла - дорогий напій. За міцністю він випереджає горілку: має 55% спирту. Тому пити його треба обережно. Традиційна тріада має такий вигляд: текіла, частинка лайма і дрібка солі. Для жінок може бути інша варіація - солодша: текіла, апельсин і кориця.

Класичний спосіб пити текілу відомий і популярний: сіль насипають на ліву руку між великим та вказівним пальцем, потім її злизують, одразу випивають залпом текілу та закушують лаймом. Називають цю схему: "Лизни! Перекинь! Вкуси".

Коктейлі з текілою

"Маргарита"

Це один з найпопулярніших коктейлів у світі, який 1948-му вигадала техаська аристократка Маргарита Сеймз. Його подають у конусоподібному келисі на тонкій ніжці. Його край посипають сіллю.

Рецепт коктейлю: три частини текіли змішати з однією частиною апельсинового лікеру "Куантро" та однією частиною лимонного соку. Все добряче змішують, а потім додають кілька кубиків льоду.

pixabay.com

"Текіла-Бум"

Іспанською цей коктейль називається Rapido - швидкий. Напій подобається молоді, адже миттєво бадьорить.

Рецепт: потрібно змішати в рівних пропорціях будь-який вид текіли та солодку газовану воду. Після цього келих накривають рукою і сильно стукають стаканом об стіл. Від удару утворюється сильна піна. Коктейль випивають залпом.

Sangrita

Цей традиційні мексиканський коктейлі схожий на "Криваву Мері".

Рецепт: потірбні шість помідорів без шкірки, сік двох лимонів та трьох апельсинів, одна дрібнонарізана цибулина та по одній чайній ложці перцю, цукру та солі, пів літри текіли. Усі інгредієнти змішують у блендері. Коли коктейль подають, то додають у склянку шматки льоду.

Фото з відкритих джерел.

Banderita

У перекладі з іспанської коктейль називається: прапорець. Кольори символізують стяг Мексики: зелений, білий та червоний.

П'ється Banderita так: в один келих наливають "Сангріту", в другий - текілу, в третій - сік лайма. Потім усі три стакани випивають по черзі.

Фото з відкритих джерел.

З чим п’ють текілу

У Мексиці напій часто вживають з чипсами, хлібом, гострим соусом. Чудовим вибором буде м'ясна нарізка і м'ясні страви. Якщо до них додати гострий соус, наприклад, "сальсу", то така закуска лише підкреслить смакові переваги напою.

Також до текіли підходять:

сири м'яких сортів

печериці

оливки

мідії

креветки

Чудова закуска до текіли - традиційна мексиканська страва бурито. Бурито - це начинка, яка загорнута в хлібний корж. Страва нагадує шаурму, тільки в буріто часто кладуть ще такі інгредієнти, як квасоля, кукурудза та інші продукти.

Безперечно, текіла - це той напій, який прикрасить новорічне застілля. Адже її можна пити як самостійний напій, або ж приготувати різні коктейлі. Смачні напої по-новому розкриють смак текіли, а також допоможуть уникнути святкового похмілля. До речі, і процес приготування коктейлів, і випивання можна перетворити на мінішоу.

Читайте також: