Как правильно пить текилу: ритуалы зажигательной новогодней вечеринки

Текила – один из символов Мексики, но этот напиток популярен и в Украине.

Текила – крепкий алкогольный напиток, который получают из сердцевины голубой агавы. Он очень популярен на родине – в Мексике. Там не очень важно, как пить текилу. Впрочем, в западной культуре – это популярный ритуал. Он, кстати, может украсить любую вечеринку. В том числе и новогоднюю.

Как правильно пить текилу и с чем она хорошо сочетается – в материале ТСН.ua.

Как правильно пить текилу

Обычно для питья текилы используют маленькие высокие стаканчики с толстым дном. В Мексике их называют в caballito - "лошадка". Сaballito должно быть не более 60 миллилитров и не менее 30 миллилитров. Но можно экспериментировать с посудой. Например, использовать половинки лимона или лайма с очищенной из них мякотью.

Текила – дорогой напиток. По крепости он опережает водку: имеет 55% спирта. Поэтому пить его нужно осторожно. Традиционная триада выглядит так: текила, долька лайма и щепотка соли. Для женщин может быть другая вариация – слаще: текила, апельсин и корица.

Классический способ пить текилу известен и популярен: соль насыпают на левую руку между большим и указательным пальцем, затем ее слизывают, сразу выпивают залпом текилу и закусывают лаймом. Называют эту схему: "Лизни! Перекинь! Укуси".

Коктейли с текилой

"Маргарита"

Это один из самых популярных коктейлей в мире, который в 1948 году придумала техасская аристократка Маргарита Сеймз. Его подают в конусообразном бокале на тонкой ножке. Его край посыпают солью.

Рецепт коктейля: три части текилы смешать с одной частью апельсинового ликера "Куантро" и одной частью лимонного сока. Все хорошо смешивают, а затем добавляют несколько кубиков льда.

pixabay.com

"Текила-Бум"

На испанском этот коктейль называется Rapido - быстрый. Напиток нравится молодежи, ведь мгновенно бодрит.

Рецепт: нужно смешать в равных пропорциях любой вид текилы и сладкую газировку. После этого бокал накрывают рукой и сильно стучат стаканом по столу. От удара появляется мощная пена. Коктейль выпивают залпом.

Sangrita

Этот традиционный мексиканский коктейли похож на "Кровавую Мэри".

Рецепт: нужно шесть помидоров без кожуры, сок двух лимонов и трех апельсинов, одна мелконарезанная луковица и по одной чайной ложке перца, сахара и соли, поллитра текилы. Все ингредиенты смешивают в блендере. Когда подают коктейль, то добавляют в стакан куски льда.

Фото з відкритих джерел.

Banderita

В переводе с испанского коктейль называется: флажок. Цвета символизируют флаг Мексики: зеленый, белый и красный.

Пьется Banderita так: в один бокал наливают "Сангриту", во второй - текилу, в третий - сок лайма. Затем все три стакана выпивают по очереди.

Фото з відкритих джерел.

С чем пьют текилу

В Мексике напиток часто употребляют с чипсами, хлебом, острым соусом. Прекрасным выбором будет мясная нарезка и мясные блюда. Если к ним добавить острый соус, например сальсу, то такая закуска лишь подчеркнет вкусовые предпочтения напитка.

Также к текиле подходят:

сыры мягких сортов

шампиньоны

оливки

мидии

креветки

Замечательная закуска к текиле - традиционное мексиканское блюдо бурито. Бурито - это начинка, которая завернута в хлебный корж. Блюдо напоминает шаурму, только в бурито часто кладут еще такие ингредиенты, как фасоль, кукуруза и другие продукты.

Бесспорно, текила – это тот напиток, который украсит новогоднее застолье. Ведь ее можно пить как самостоятельный напиток, а можно приготовить разные коктейли. Вкусные напитки по-новому раскроют вкус текилы, а также помогут избежать похмелья. Кстати, и процесс приготовления коктейлей, и выпивание можно превратить в минишоу.

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