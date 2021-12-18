Похмельный синдром: советы от врача, чтобы избавиться от похмелья

Медики отмечают: нужно обязательно учитывать возможности своего организма, прежде чем садиться за новогодний стол. Ведь потом избавиться от похмелья гораздо труднее, чем просто не довести себя до него. ТСН.ua вместе с врачом разобрался, что делать при похмелье.

Большинство украинцев не могут представить себе празднование Нового года без застолья. На новогоднем столе обязательно присутствуют салаты "Оливье", "Шуба", а также большое количество алкоголя. Но с утра после такого празднования наступает ужасное похмелье с разными неприятными симптомами: тошнота, рвота, головная боль.

ТСН.ua узнал у семейного врача Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Шевченковского района г. Киев Павла Мазура, как избавиться от похмелья, что делать, чтобы его избежать и когда оно наступает.

"Похмельный синдром" - что он значит

Похмельем называют синдром после алкогольной интоксикации, возникающий у человека на следующий день после чрезмерного потребления алкогольных напитков. Если выпить слишком много алкоголя происходит обезвоживание организма (дегидратация), что ведет за собой ряд других негативных последствий. Среди них даже нарушение обмена глюкозы.

Похмелье обычно длится около суток, но в некоторых случаях может продолжаться и на следующий день. Здесь все зависит от разных факторов: количества выпитого алкоголя; крепости и качества напитков; численности алкогольдегидрогеназы (фермент, расщепляющий этанол и производимый в печени) в организме. По словам Павла Мазура, у одного человека этот фермент может быть уже с рождения, когда у других вообще не производиться. Последним не стоит употреблять даже небольшие дозы алкоголя, они могут быть для них смертельными.

Основные симптомы похмелья: головная боль, тошнота, чувство жажды / Pexels

Основные симптомы похмелья

Распространенными признаками перепоя можно выделить:

достаточно сильная головная боль;

тошнота;

рвота;

диарея;

неприятный запах и сухость в полости рта;

постоянное чувство жажды.

В некоторых случаях к этим симптомам добавляется дрожь, нарушение ритма работы сердца.

Почему у человека наступает похмелье

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По словам Павла Мазура, как только алкоголь попадает в организм человека, происходит процесс опьянения.

Вот, что рассказывает врач о потреблении алкогольных напитков: "Алкоголь довольно быстро всасывается. Кроме того, он проходит через печень. Пока начинает вырабатываться алкогольгидрогеназа, алкоголь все же попадает в кровь и довольно хорошо там усваивается, проходит через гематоэнцефалический барьер в мозг. В мозге его концентрация значительно больше, чем в крови, поэтому мозг почти сразу реагирует: происходит активация дофаминовых рецепторов – производится дофамин, серотонин. Соответственно, на начальных стадиях наступает чувство эйфории”.

Когда в организме концентрируется больше и больше алкоголя, в мозге замедляются все процессы. Могут появляться такие неприятные симптомы как потеря памяти, переоценка своих возможностей, запутанность сознания.

Как правильно пить, чтоб с утра не было похмелья / pixabay.com

Чтобы похмелья с утра не было: как правильно пить

Чтобы ослабить негативное влияние алкоголя на работу организма, врач советует употреблять большое количество воды во время новогоднего застолья. Также старайтесь не нагружать желудок жирной и тяжелой пищей. Павел Мазур рекомендует употреблять легкие блюда из картофеля, спаржи, риса или грибов, если пьете алкогольные напитки. Это ведь природный сорбент. Следует всегда помнить, что реакция организма может быть разной даже от одной рюмки алкогольного напитка. Поэтому не забывайте учитывать свои возможности. Не употребляйте слишком большое количество алкоголя, не пейте крепкие напитки, если не уверены в своем здоровье. Павел Мазур также рекомендует употреблять перед новогодним застольем сорбенты, продаваемые практически в каждой аптеке. Они помогут снизить негативное влияние алкоголя. Это может быть привычный нам активированный уголь или новые препараты (например, “Атоксил”). Но здесь следует помнить, чтобы сорбент произошел, человеку нужно опорожниться через 2 часа после употребления алкоголя. Не стоит смешивать разные алкогольные напитки, а также употреблять их на голодный желудок.

Если все же есть симптомы похмелья, нужно пить как можно больше воды / pixabay.com

Как избавиться от похмелья, если вы все-таки перепили

Если с утра все же появились симптомы похмелья, следует пить как можно больше воды. Лучше всего, по словам врача, подходит щелочная, например "Боржоми" или "Миргородская". В ее составе есть необходимые микроэлементы и соль, с помощью которых водно-солевой баланс быстрее восстановится.

Когда человек страдает от похмелья, то у него часто нет аппетита. Так организм сам предупреждает, что нет сил на переваривание пищи. Но если вам все-таки захотелось поесть, лучше выбирать легкие блюда.

Есть ряд медикаментов, в том числе и сорбентов, помогающих справиться с симптомами похмелья и улучшить обменные процессы в печени. Это эссенсиал и глутаргин. Так как при употреблении избыточного количества алкоголя давление сначала снижается, а затем поднимается, можно выпить любое спазмолитическое средство.

В Интернете можно найти немало популярных "народных методов" борьбы с похмельем. Например, лечь спать или пройтись по свежему воздуху. Павел Мазур утверждает, что они мало чем помогают. Единственное, когда человек будет спать, то симптомы для него пройдут быстрее во сне.

Что ни в коем случае нельзя делать при похмелье

В народе очень распространена фраза "надо похмелиться", то есть выпить алкоголь утром во время похмелья. Этого делать нельзя. Сначала новая доза алкоголя действительно может вызвать определенное облегчение. Это происходит из-за недостатка дофамина, выделяемого при алкоголе. Однако в самом организме работа всех других процессов ухудшается, хотя человек этого может и не почувствовать.

Павел Мазур отмечает, что при наличии определенных симптомов (слишком частое рвота, сильная диарея, спутанность сознания, сильная головная боль долгое время) нужно позвонить семейному врачу или в скорую.