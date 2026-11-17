Який день ангела 24 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 24 листопада

24 листопада 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Євгена, Івана, Марка, Михайла, Олександра, Олексія, Катерину.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві рухливий, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.

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Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві делікатний, з тонкою душею. В дорослому віці стає ранимим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві самолюбний, хоче отримати всю увагу батьків. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві спокійний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає сміливим.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві дружелюбний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві любить читати, спокійна. В дорослому віці стає щедрою.

День ангела 24 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 24 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч, родинного затишку та якомога більше щасливих моментів. Нехай у серці завжди живуть віра, надія і любов!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі та нові приводи для усмішки. Нехай ангел-охоронець невтомно оберігає тебе і твою родину, відводить від біди та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Щастя, здоров’я, миру й благополуччя!

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, підтримує у складні хвилини, додає сил і надихає на добрі справи. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні подарунки, життя наповнювалося любов’ю та достатком, а кожен новий день дарував впевненість у тому, що попереду чекає тільки найкраще!

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З Днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищає від усього лихого та допомагає знаходити вихід із будь-якої ситуації. Бажаю миру в душі, тепла в домі, любові в серці та надійних людей поруч. Нехай усі молитви будуть почуті, а мрії обов’язково здійснюються!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю безмежного щастя, міцного здоров’я, достатку та гармонії в житті. Нехай кожен день буде сповнений світла, радості й добрих подій, близькі люди дарують турботу, а ангел-охоронець завжди допомагає на життєвому шляху. Нехай у твоєму домі панують любов, злагода та добробут!

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