Церковне свято 24 листопада / © pexels.com

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24 листопада (7 грудня), в православному календарі день пам’яті великомучениці Катерини. Життя великомучениці Катерини припало на кінець III — початок IV століття. За церковним переданням, вона народилася в Александрії Єгипетській у заможній і знатній родині. На той час місто було одним із найбільших культурних та освітніх центрів Римської імперії, де розвивалися філософія, медицина, математика й література.

Катерина від дитинства вирізнялася розумом, допитливістю та здібностями до навчання. Вона здобула ґрунтовну освіту, вивчала праці античних філософів, цікавилася науками, риторикою та мистецтвом переконання.

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У житії святої також згадується її незвичайна краса. Завдяки походженню, освіті та матеріальному становищу Катерина мала всі можливості для заможного й забезпеченого життя. Чимало впливових чоловіків хотіли взяти її за дружину, однак дівчина відмовлялася від пропозицій.

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За переказами, вона заявила рідним, що погодиться на шлюб лише з чоловіком, який перевершуватиме її розумом, красою, багатством і знатністю.

Важливу роль у духовному становленні Катерини відіграло знайомство з християнством. За церковним переданням, її мати таємно сповідувала християнську віру і познайомила доньку з духовним наставником — досвідченим християнським старцем.

Під час розмови він розповів Катерині про Ісуса Христа, Його земне життя, смерть і воскресіння. Дівчина зацікавилася християнським ученням і почала замислюватися над сенсом людського життя, вірою та духовними цінностями.

Згодом Катерина прийняла хрещення.

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Особливе місце в її житії посідає переказ про чудесне видіння. Однієї ночі дівчині наснилася Богородиця з Немовлям Ісусом. Спочатку Христос нібито не захотів подивитися на неї, оскільки вона ще не була хрещеною. Після цього Катерина звернулася до свого духовного наставника, прийняла християнство, а згодом знову побачила видіння.

За переказом, цього разу Христос прийняв її та подарував обручку на знак духовного союзу. Саме тому в християнській традиції Катерину іноді називають нареченою Христовою.

Після хрещення дівчина присвятила себе молитві, вивченню Святого Письма та поширенню християнського вчення.

Церковне свято 24 листопада — день пам’яті великомученика Меркурія

За церковним житієм, Меркурій служив у римському війську за правління імператора Декія, який керував Римською імперією у 249–251 роках.

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Одного разу римське військо вирушило в похід проти ворогів імперії. Під час битви Меркурій продемонстрував надзвичайну мужність і допоміг здобути перемогу. Його хоробрість привернула увагу імператора, який відзначив воїна та надав йому почесне становище серед військових.

Особливе місце в житії святого посідає переказ про небесного покровителя. Перед вирішальною битвою Меркурію нібито з’явився ангел у світлому одязі, який передав йому меч і закликав не боятися ворогів.

Згідно з переказом, ангел допоміг воїну перемогти супротивників. Після цієї події Меркурій усвідомив, що його сила та перемоги пов’язані з Божою допомогою.

У християнській іконографії святого часто зображують із мечем у руках. Цей атрибут нагадує про його військове минуле та мученицький подвиг.

Попри військову службу та прихильність імператора, Меркурій залишався християнином. У той час у Римській імперії посилювалися переслідування послідовників Христа. Від них вимагали приносити жертви язичницьким богам і брати участь у релігійних обрядах.

Коли імператор дізнався, що Меркурій сповідує християнство та відмовляється поклонятися язичницьким божествам, його становище різко змінилося.

За церковним переданням, правитель намагався переконати воїна відмовитися від віри. Йому нагадували про військові заслуги, почесті та можливість подальшої кар’єри. Однак Меркурій не погодився зректися Христа.

Він відкрито визнав себе християнином і заявив, що земні почесті не можуть бути важливішими за віру в Бога.

Така відповідь викликала гнів імператора. Колишнього улюбленця війська позбавили військових привілеїв і піддали жорстоким катуванням.

Церковне свято в Україні 24 листопада за старим календарем

За старим календарем 24 листопада в Україні вшановували пам’ять Феодора Студита. Святий присвятив життя служінню Богові, чернечому подвигу та захисту православного віровчення. Особливо відомий своєю боротьбою проти іконоборства — руху, прихильники якого виступали проти шанування святих ікон. За свої переконання Феодор зазнавав переслідувань, ув’язнення та заслання, однак не відмовився від своїх поглядів.

Прикмети 24 листопада

Народні прикмети 24 листопада / © pexels.com

Якщо 24 листопада випав сніг, зима буде сніжною.

Якщо день морозний, зима обіцяє бути холодною.

Якщо надворі відлига, найближчим часом на сильні морози не чекали.

Що не можна робити 24 листопада

За народними віруваннями, цього дня краще відкласти важку фізичну працю, прання, генеральне прибирання та господарські клопоти. Особливо не рекомендували підмітати підлогу, адже вважалося, що разом зі сміттям можна випадково вимести з оселі щастя, достаток і родинну злагоду.

Що можна робити 24 листопада

До святої Катерини традиційно звертаються ті, хто мріє про створення міцної родини, щасливе подружнє життя та народження дітей. У народі день пам’яті святої відомий як Катеринин день, або Катерина-санниця. З цією датою пов’язано чимало давніх обрядів і звичаїв. Зокрема, щоб попросити Божого благословення для продовження роду та добробуту сім’ї, наші предки запалювали перед іконою великомучениці три свічки.

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