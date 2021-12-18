“Похмільний синдром”: поради від лікаря, щоб позбутися похмілля

Медики наголошують: потрібно обов’язково враховувати можливості свого організму перед тим, як сідати за новорічний стіл. Адже потім позбутися похмілля набагато важче, аніж просто не довести себе до нього. ТСН.ua разом з лікарем розібрався, що робити при похміллі.

Більшість українців не можуть уявити собі святкування Нового року без застілля. На новорічному столі обов’язково присутні салати “Олів’є”, “Шуба”, а також велика кількість алкоголю. Але зранку після такого святкування настає жахливе похмілля з різними неприємними симптомами: нудота, блювання, головна біль.

ТСН.ua дізнався у сімейного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Шевченківського району м. Київ Павла Мазура, як позбутися похмілля, що робити, щоб його уникнути і коли воно настає.

“Похмільний синдром” – що він означає

Похміллям називають синдром після алкогольної інтоксикації, який виникає у людини наступного дня після надмірного споживання алкогольних напоїв. Якщо випити надто багато алкоголю, відбувається зневоднення організму (дегідратація), що веде за собою низку інших негативних наслідків. Серед них навіть порушення обміну глюкози.

Похмілля зазвичай триває близько однієї доби, але в деяких випадках може продовжуватися й наступного дня. Тут все залежить від різних факторів:

кількості випитого алкоголю;

міцності та якості напоїв;

чисельності алкогольдегідрогенази (фермент, який розщеплює етанол та виробляється в печінці) в організмі.

За словами Павла Мазура, в однієї людини цей фермент може бути вже від народження, коли у інших взагалі не вироблятися. Останнім не варто вживати навіть невеликі дози алкоголю, адже вони можуть бути для них смертельними.

Основні симптоми похмілля: головна біль, нудота, відчуття спраги / Pexels

Основні симптоми похмілля

Поширеними ознаками перепою можна назвати:

досить сильний головний біль;

нудота;

блювання;

діарея;

неприємний запах та сухість у ротовій порожнині;

постійне відчуття спраги.

В деяких випадках до цих симптомів додається тремтіння, порушення ритму роботи серця.

Чому у людини настає похмілля

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За словами Павла Мазура, як тільки алкоголь потрапляє в людський організм, відбувається процес сп’яніння.

Ось, що розповідає лікар про споживання алкогольних напоїв: “Алкоголь досить швидко всмоктується. Крім того, він проходить крізь печінку. Поки починає вироблятися алкогольдегідрогеназа, алкоголь все ж потрапляє у кров і досить добре там засвоюється, проходить крізь гематоенцефалічний бар'єр в мозок. У мозку його концентрація значно більша, ніж у крові, тому мозок майже одразу реагує: відбувається активація дофамінових рецепторів — виробляється дофамін, серотонін. Відповідно, на початкових стадіях настає відчуття ейфорії”.

Коли в організмі концентрується все більше і більше алкоголю, в мозку сповільнюються всі процеси. Можуть з’являтися такі неприємні симптоми, як втрата пам’яті, переоцінка своїх можливостей, заплутаність свідомості.

Як правильно пити, щоб зранку не було похмілля / pixabay.com

Щоб похмілля зранку не було: як правильно пити

Щоб послабити негативний вплив алкоголю на роботу організму, лікар радить вживати велику кількість води під час новорічного застілля. Також намагайтеся не навантажувати шлунок жирною та важкою їжею. Павло Мазур рекомендує споживати легкі страви з картоплі, спаржі, рису чи грибів, якщо п’єте алкогольні напої. Адже це природний сорбент. Слід завжди пам’ятати, що реакція організму може бути різною навіть від однієї чарки алкогольного напою. Тому не забувайте враховувати свої можливості. Не вживайте надто велику для себе кількість алкоголю, не пийте міцні напої, якщо не впевнені в своєму здоров’ї. Павло Мазур також рекомендує вживати перед новорічним застіллям сорбенти, які продаються практично в кожній аптеці. Вони допоможуть зменшити негативний вплив алкоголю. Це може бути звичне нам активоване вугілля, або нові препарати (наприклад, “Атоксил”). Але тут варто пам’ятати, щоб сорбент подіяв, людині потрібно випорожнитися через 2 години після вживання алкоголю. Не варто змішувати різні алкогольні напої, а також вживати їх на голодний шлунок.

Якщо все ж є симптоми похмілля, потрібно пити якомога більше води / pixabay.com

Як позбутися похмілля, якщо ви все-таки перепили

Якщо зранку все ж з’явилися симптоми похмілля, варто пити якомога більше води. Найкраще, за словами лікаря, підходить лужна, наприклад “Боржомі” або “Миргородська”. В її складі є необхідні мікроелементи та сіль, за допомогою яких водно-сольовий баланс швидше відновиться.

Коли людина страждає від похмілля, то у неї часто немає апетиту. Так організм сам попереджає, що наразі немає сил на переварювання їжі. Але якщо вам все-таки захотілося поїсти, краще обирати легкі страви.

Є низка медикаментів, в тому числі і сорбентів, які допомагають справитися з симптомами похмілля та покращити обмінні процеси в печінці. Це есенсіале та глутаргін. Так як під час вживання надмірної кількості алкоголю тиск спочатку знижується, а потім піднімається, можна випити будь-який спазмолітичний засіб.

В Інтернеті можна знайти чимало популярних “народних методів” боротьби з похміллям. Наприклад, лягти спати чи пройтися по свіжому повітря. Павло Мазур стверджує, що вони мало чим допомагають. Єдине, коли людина буде спати, то симптоми для неї минуть швидше уві сні.

Що ні в якому разі не можна робити при похміллі

В народі дуже поширеною є фраза “треба похмелитися”, тобто випити алкоголь зранку під час похмілля. Цього робити не можна. Спочатку нова доза алкоголю дійсно може викликати певне полегшення. Це відбувається через нестачу дофаміну, який виділяється при алкоголі. Проте в самому організмі робота всіх інших процесів погіршуються, хоча людина цього може і не відчути.

Павло Мазур наголошує, що за наявності певних симптомів (занадто часте блювання,сильна діарея, сплутаність свідомості, сильний головний біль довгий час) потрібно зателефонувати сімейному лікарю або в швидку.