ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
796
Час на прочитання
5 хв

Зодіакальний гороскоп на жовтень 2026 року для всіх 12 знаків

Цьогорічний жовтень — час технологічних відкриттів в інформаційній сфері, які супроводжуватимуться яскравими та приголомшливими — іноді зовсім непідготовленими — презентаціями.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Associated Press

Насиченість місяця подіями супроводжуватиметься внутрішньою напруженістю, яка не даватиме змоги розгорнутися та діяти на повну силу.

Події, пов’язані з таким станом справ, спричинять проблеми як у простих людей, так і в тих, хто керує світом — президентів і монархів різних країн. Для особистих і сімейних стосунків жовтень може стати часом випробувань, з яких одним вдасться вийти, зміцнивши свої позиції, а іншим — ухваливши остаточне рішення про розставання.

З’ясування стосунків на всіх рівнях відбуватиметься бурхливо й у напруженій атмосфері, що не завжди дасть змогу помиритися, а сварки можуть затягнутися на кілька днів. У цей період можна купувати розкішні товари та предмети мистецтва, а ось від зміни іміджу — особливо в середині жовтня — краще відмовитися. Діти, що з’явилися на світ у першій половині місяця, отримають від зірок не тільки бурхливе й захопливе життя, а й захист вищих сил.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

У сфері фінансів спостерігається приємна активізація: несподівані грошові надходження, які можуть мати вигляд валюти або подарунків — зокрема, від колишніх коханих, які раптово згадали про представників цього знака. Конфлікти, які можуть виникнути у стосунках із діловими партнерами, за бажання можна буде врегулювати — у такому разі вони не матимуть негативних наслідків. Романтичні стосунки з людиною, яка з’явиться в цей час, тривалими не будуть, але залишать після себе яскраві спогади.

Телець

До рутинних справ — як на роботі, так і вдома — слід поставитися з розумінням: нудьгу через них виправдає результат — таким чином вдасться звільнити місце для роботи, яка чекає на представників цього знака в найближчому майбутньому. У особистих стосунках можливе повернення до колишнього кохання: зірки спробують дати другий шанс тому, що, здавалося, вже віджило своє. Також бажано подбати про своє здоров’я — наприклад, пройти профілактичний огляд у різних фахівців.

Близнята

Головним напрямом у професійній діяльності має стати творчість — під впливом натхнення, яке подарують зірки, вдасться розв’язати як гуманітарні, так і суто технічні питання, а в окремих — особливих — випадках і створити щось справді вартісне, що з часом навіть вдасться монетизувати. Радість, яку своїми успіхами в навчанні чи спорті принесуть діти, дасть привід для задоволення батьківською любов’ю та педагогічними талантами. У стосунках із близькими можливе перезавантаження, яке підтвердить: нове — не завжди означає хороше.

Рак

Осінь — як у прямому, так і в переносному значенні — вважається часом збирання врожаю, і цьогорічний жовтень не стане винятком: представникам цього знака, хочуть вони того чи ні, доведеться підбивати підсумки — і на роботі, і в особистому житті. Особливої уваги потребуватиме дім, де захочеться внести серйозні зміни — зробити ремонт або, за відсутності такої можливості, хоча б переставити меблі. Розрив із близькою людиною спочатку може здатися драматичним, але досить швидко стане зрозуміло, що це — найкращий вихід із заплутаних обставин.

Лев

Наступний місяць — дивовижний час серйозної напруженості і, водночас, рідкісних можливостей — професійних, фінансових та особистих. З одного боку, потрібно берегти сили та відмовитися від різного роду експериментів, з іншого — використовувати всі шанси, які в цей час може давати доля. Успішними будуть короткі — недалекі — поїздки та відрядження: контакти, що виникнуть у результаті, стануть корисними зв’язками — вони допоможуть розв’язати важливі ділові питання.

Діва

Будь-які фінансові питання, які представники цього знака планували на цей час, слід вирішувати протягом перших двох декад місяця — лише в цей час вони виявляться справді успішними, коли кожному вдасться добре заробити. Наприкінці місяця бізнес сповільниться, але кількість контактів — як ділових, так і особистих — не тільки не зменшиться, а, навпаки, зросте, додаючи приємного — і вигідного — спілкування. А ось колишні стосунки, як би на цьому не наполягала людина, пов’язана з ними, повертати в життя не варто — відновити почуття не вдасться.

Терези

У жовтні представники цього знака, завдяки своєму професіоналізму та чарівності, почуватимуться потужними магнітами, що притягують не лише увагу оточення — насамперед представників протилежної статі, — а й матеріальні блага — гроші чи нерухомість. Дружні стосунки зі старим знайомим несподівано можуть набути романтичного відтінку: не варто ігнорувати несподівані почуття — насправді вони назрівали вже давно, просто обидві сторони, не бажаючи руйнувати дружбу, боялися зізнатися собі в цьому.

Скорпіон

Наступний місяць принесе «відчуття зв’язаних рук», коли реалізувати те, чого хочеться — як у професійних питаннях, так і в особистому житті — з найрізноманітніших причин буде неможливо. Це мине лише ближче до кінця жовтня — саме на цей час і варто планувати будь-які серйозні справи. Сімейні — і романтичні — стосунки вимагатимуть «розбирання польотів», після чого перейдуть на вищий рівень. Від омолоджувальних процедур — особливо пластичних операцій — необхідно відмовитися: вони можуть дати результат, протилежний очікуваному.

Стрілець

Поява нових друзів та шанувальників урізноманітнить і без того цікаве життя представників одного з найкомунікабельніших знаків зодіакального кола, водночас буде дуже важко визначити, де закінчується дружба і починаються романтичні стосунки У професійному та діловому плані найбільш перспективними — зокрема, і у фінансовому плані — виявляться зв’язки з іноземними партнерами, тому не варто відмовлятися від пропозиції попрацювати в престижній європейській компанії.

Козоріг

На перший план — втім, як завжди — вийде робота та пов’язана з нею кар’єра: тут дуже важливо буде дотримати балансу між амбіціями представників цього знака та інтересами компанії, в якій вони працюють, хоча, можливо, це буде й непросто. Велика ймовірність того, що доведеться відстоювати свій професійний авторитет і доводити відповідність займаній посаді, але з цим проблем не виникне. В особистому житті можливий сюрприз: поява людини з минулого, яка захоче відкрити нову сторінку у стосунках.

Водолій

Увага з боку оточення, яка супроводжуватиме представників цього знака протягом усього місяця, дасть змогу розв’язати найрізноманітніші — зокрема, дуже складні — питання та проблеми, водночас зірки радять почати з найскладніших, а потім поступово перейти до простіших. Вдалими будуть поїздки та виступи перед публікою — не варто нехтувати шансом справити гарне враження на професійне співтовариство. Важливо згладжувати напруженість, що виникла у стосунках із діловими партнерами, щоб вона не зашкодила їм.

Риби

Наступний місяць для представників цього знака — час змін у побуті та господарстві. Може виникнути необхідність у терміновому ремонті, переїзді до іншого міста чи країни і навіть у продажу наявної нерухомості. Активізація в гороскопі зони далеких країн може сприяти налагодженню зв’язків із людьми за кордоном — як професійного, так і особистого характеру: бажано, щоб це були давні зв’язки, оскільки для нових знайомств зараз не найкращий час — вони не виправдають покладених на них великих очікувань.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie