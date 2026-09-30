Зодіакальний гороскоп на жовтень 2026 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Насиченість місяця подіями супроводжуватиметься внутрішньою напруженістю, яка не даватиме змоги розгорнутися та діяти на повну силу.

Події, пов’язані з таким станом справ, спричинять проблеми як у простих людей, так і в тих, хто керує світом — президентів і монархів різних країн. Для особистих і сімейних стосунків жовтень може стати часом випробувань, з яких одним вдасться вийти, зміцнивши свої позиції, а іншим — ухваливши остаточне рішення про розставання.

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З’ясування стосунків на всіх рівнях відбуватиметься бурхливо й у напруженій атмосфері, що не завжди дасть змогу помиритися, а сварки можуть затягнутися на кілька днів. У цей період можна купувати розкішні товари та предмети мистецтва, а ось від зміни іміджу — особливо в середині жовтня — краще відмовитися. Діти, що з’явилися на світ у першій половині місяця, отримають від зірок не тільки бурхливе й захопливе життя, а й захист вищих сил.

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Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

У сфері фінансів спостерігається приємна активізація: несподівані грошові надходження, які можуть мати вигляд валюти або подарунків — зокрема, від колишніх коханих, які раптово згадали про представників цього знака. Конфлікти, які можуть виникнути у стосунках із діловими партнерами, за бажання можна буде врегулювати — у такому разі вони не матимуть негативних наслідків. Романтичні стосунки з людиною, яка з’явиться в цей час, тривалими не будуть, але залишать після себе яскраві спогади.

Телець

До рутинних справ — як на роботі, так і вдома — слід поставитися з розумінням: нудьгу через них виправдає результат — таким чином вдасться звільнити місце для роботи, яка чекає на представників цього знака в найближчому майбутньому. У особистих стосунках можливе повернення до колишнього кохання: зірки спробують дати другий шанс тому, що, здавалося, вже віджило своє. Також бажано подбати про своє здоров’я — наприклад, пройти профілактичний огляд у різних фахівців.

Близнята

Головним напрямом у професійній діяльності має стати творчість — під впливом натхнення, яке подарують зірки, вдасться розв’язати як гуманітарні, так і суто технічні питання, а в окремих — особливих — випадках і створити щось справді вартісне, що з часом навіть вдасться монетизувати. Радість, яку своїми успіхами в навчанні чи спорті принесуть діти, дасть привід для задоволення батьківською любов’ю та педагогічними талантами. У стосунках із близькими можливе перезавантаження, яке підтвердить: нове — не завжди означає хороше.

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Рак

Осінь — як у прямому, так і в переносному значенні — вважається часом збирання врожаю, і цьогорічний жовтень не стане винятком: представникам цього знака, хочуть вони того чи ні, доведеться підбивати підсумки — і на роботі, і в особистому житті. Особливої уваги потребуватиме дім, де захочеться внести серйозні зміни — зробити ремонт або, за відсутності такої можливості, хоча б переставити меблі. Розрив із близькою людиною спочатку може здатися драматичним, але досить швидко стане зрозуміло, що це — найкращий вихід із заплутаних обставин.

Лев

Наступний місяць — дивовижний час серйозної напруженості і, водночас, рідкісних можливостей — професійних, фінансових та особистих. З одного боку, потрібно берегти сили та відмовитися від різного роду експериментів, з іншого — використовувати всі шанси, які в цей час може давати доля. Успішними будуть короткі — недалекі — поїздки та відрядження: контакти, що виникнуть у результаті, стануть корисними зв’язками — вони допоможуть розв’язати важливі ділові питання.

Діва

Будь-які фінансові питання, які представники цього знака планували на цей час, слід вирішувати протягом перших двох декад місяця — лише в цей час вони виявляться справді успішними, коли кожному вдасться добре заробити. Наприкінці місяця бізнес сповільниться, але кількість контактів — як ділових, так і особистих — не тільки не зменшиться, а, навпаки, зросте, додаючи приємного — і вигідного — спілкування. А ось колишні стосунки, як би на цьому не наполягала людина, пов’язана з ними, повертати в життя не варто — відновити почуття не вдасться.

Терези

У жовтні представники цього знака, завдяки своєму професіоналізму та чарівності, почуватимуться потужними магнітами, що притягують не лише увагу оточення — насамперед представників протилежної статі, — а й матеріальні блага — гроші чи нерухомість. Дружні стосунки зі старим знайомим несподівано можуть набути романтичного відтінку: не варто ігнорувати несподівані почуття — насправді вони назрівали вже давно, просто обидві сторони, не бажаючи руйнувати дружбу, боялися зізнатися собі в цьому.

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Скорпіон

Наступний місяць принесе «відчуття зв’язаних рук», коли реалізувати те, чого хочеться — як у професійних питаннях, так і в особистому житті — з найрізноманітніших причин буде неможливо. Це мине лише ближче до кінця жовтня — саме на цей час і варто планувати будь-які серйозні справи. Сімейні — і романтичні — стосунки вимагатимуть «розбирання польотів», після чого перейдуть на вищий рівень. Від омолоджувальних процедур — особливо пластичних операцій — необхідно відмовитися: вони можуть дати результат, протилежний очікуваному.

Стрілець

Поява нових друзів та шанувальників урізноманітнить і без того цікаве життя представників одного з найкомунікабельніших знаків зодіакального кола, водночас буде дуже важко визначити, де закінчується дружба і починаються романтичні стосунки У професійному та діловому плані найбільш перспективними — зокрема, і у фінансовому плані — виявляться зв’язки з іноземними партнерами, тому не варто відмовлятися від пропозиції попрацювати в престижній європейській компанії.

Козоріг

На перший план — втім, як завжди — вийде робота та пов’язана з нею кар’єра: тут дуже важливо буде дотримати балансу між амбіціями представників цього знака та інтересами компанії, в якій вони працюють, хоча, можливо, це буде й непросто. Велика ймовірність того, що доведеться відстоювати свій професійний авторитет і доводити відповідність займаній посаді, але з цим проблем не виникне. В особистому житті можливий сюрприз: поява людини з минулого, яка захоче відкрити нову сторінку у стосунках.

Водолій

Увага з боку оточення, яка супроводжуватиме представників цього знака протягом усього місяця, дасть змогу розв’язати найрізноманітніші — зокрема, дуже складні — питання та проблеми, водночас зірки радять почати з найскладніших, а потім поступово перейти до простіших. Вдалими будуть поїздки та виступи перед публікою — не варто нехтувати шансом справити гарне враження на професійне співтовариство. Важливо згладжувати напруженість, що виникла у стосунках із діловими партнерами, щоб вона не зашкодила їм.

Риби

Наступний місяць для представників цього знака — час змін у побуті та господарстві. Може виникнути необхідність у терміновому ремонті, переїзді до іншого міста чи країни і навіть у продажу наявної нерухомості. Активізація в гороскопі зони далеких країн може сприяти налагодженню зв’язків із людьми за кордоном — як професійного, так і особистого характеру: бажано, щоб це були давні зв’язки, оскільки для нових знайомств зараз не найкращий час — вони не виправдають покладених на них великих очікувань.

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