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- Шоу-бізнес
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Енн Гетевей у розкішній сукні з вишивкою продемонструвала вагітний живіт на прем’єрі фільму "Веріті"
Акторка, яка зіграла загадкову письменницю Веріті Кроуфорд, підкреслила округлий живіт ефектним кутюрним вбранням.
Енн Гетевей відвідала прем’єру психологічного трилера «Веріті» від Amazon MGM Studios, яка відбулася у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.
Для прем’єри вагітна Гетевей обрала розкішну чорну сукню Prabal Gurung з мереживним фактурним декором і вишивкою бісером та лелітками. Вбрання без бретелей мало корсетний верх з фігурним декольте, обтислий силует і пишну спідницю фасону «русалка». Сукню також доповнювала напівпрозора блискуча накидка, яка переходила у довгий шлейф.
Приталений крій делікатно підкреслив округлий живіт акторки, яка очікує на третю дитину.
Енн зробила високу зачіску з чорним обідком, залишивши довжину розпущеною, виразний макіяж очей, рожеві рум’яна, а на губи нанесла нюдову помаду. Ще у неї був темний манікюр.
Образ акторка доповнила сережками-підвісками із зеленими та білими каменями, діамантовим браслетом і масивними каблучками.
На червоній доріжці Енн також позувала разом із колегами зі стрічки — Дакотою Джонсон, Джошем Гартнеттом та іншими.
Про що фільм «Веріті»
Стрічка режисера Майкла Шоволтера є екранізацією однойменного психологічного трилера письменниці Коллін Гувер, виданого 2018 року.
У центрі сюжету — письменниця Ловен Ешлі у виконанні Дакоти Джонсон. Вона переживає складний період у кар’єрі, коли Джеремі Кроуфорд, якого зіграв Джош Гартнетт, пропонує їй завершити серію романів його дружини Веріті. Знаменита авторка після загадкового нещасного випадку не може працювати самостійно.
Оселившись у будинку Кроуфордів і вивчаючи нотатки Веріті, Ловен знаходить незавершений автобіографічний рукопис із моторошними зізнаннями. Знахідка змушує її засумніватися у всьому, що вона знає про письменницю, її родину та трагедії, які сталися у їхньому домі. Тим часом між Ловен і Джеремі виникає небезпечне тяжіння, а межа між правдою, вигадкою та маніпуляцією поступово стирається.
Енн Гетевей не лише зіграла головну героїню Веріті Кроуфорд, а й стала однією з продюсерок фільму. В український прокат фільм вийде 1 жовтня.