Енн Гетевей у розкішній сукні з вишивкою продемонструвала вагітний живіт на прем’єрі фільму "Веріті"

Енн Гетевей / © Associated Press

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Енн Гетевей відвідала прем’єру психологічного трилера «Веріті» від Amazon MGM Studios, яка відбулася у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Енн Гетевей / © Associated Press

Для прем’єри вагітна Гетевей обрала розкішну чорну сукню Prabal Gurung з мереживним фактурним декором і вишивкою бісером та лелітками. Вбрання без бретелей мало корсетний верх з фігурним декольте, обтислий силует і пишну спідницю фасону «русалка». Сукню також доповнювала напівпрозора блискуча накидка, яка переходила у довгий шлейф.

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Енн Гетевей / © Associated Press

Приталений крій делікатно підкреслив округлий живіт акторки, яка очікує на третю дитину.

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Енн зробила високу зачіску з чорним обідком, залишивши довжину розпущеною, виразний макіяж очей, рожеві рум’яна, а на губи нанесла нюдову помаду. Ще у неї був темний манікюр.

Енн Гетевей / © Associated Press

Образ акторка доповнила сережками-підвісками із зеленими та білими каменями, діамантовим браслетом і масивними каблучками.

Енн Гетевей / © Associated Press

На червоній доріжці Енн також позувала разом із колегами зі стрічки — Дакотою Джонсон, Джошем Гартнеттом та іншими.

Енн Гетевей з колегами зі стрічки / © Associated Press

Енн Гетевей з колегами зі стрічки / © Associated Press

Про що фільм «Веріті»

Стрічка режисера Майкла Шоволтера є екранізацією однойменного психологічного трилера письменниці Коллін Гувер, виданого 2018 року.

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У центрі сюжету — письменниця Ловен Ешлі у виконанні Дакоти Джонсон. Вона переживає складний період у кар’єрі, коли Джеремі Кроуфорд, якого зіграв Джош Гартнетт, пропонує їй завершити серію романів його дружини Веріті. Знаменита авторка після загадкового нещасного випадку не може працювати самостійно.

Оселившись у будинку Кроуфордів і вивчаючи нотатки Веріті, Ловен знаходить незавершений автобіографічний рукопис із моторошними зізнаннями. Знахідка змушує її засумніватися у всьому, що вона знає про письменницю, її родину та трагедії, які сталися у їхньому домі. Тим часом між Ловен і Джеремі виникає небезпечне тяжіння, а межа між правдою, вигадкою та маніпуляцією поступово стирається.

Енн Гетевей не лише зіграла головну героїню Веріті Кроуфорд, а й стала однією з продюсерок фільму. В український прокат фільм вийде 1 жовтня.

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