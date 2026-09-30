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Ліла Мосс в ефектній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі
Дочка супермоделі Кейт Мосс – Ліла Мосс – відвідала показ колекції Saint Laurent Паризького тижня моди.
Подивитися показ prêt-à-porter весна-літо 2027, що відбувся біля фонтану Трокадеро у французькій столиці, Ліла приїхала одягнена в коротку чорну сукню на одне плече з оголеною спиною. Взула дівчина прозорі гостроносі туфлі на червоній підошві та шпильках, біляве довге волосся розпустила і зробила макіяж.
Нагадаємо, минулого року її зіркова мама – Кейт Мосс – у діловому луку відвідала показ Saint Laurent у Парижі. А Ліла тоді теж була присутня і обирала для цього виходу чорну напівпрозору максісукню.
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