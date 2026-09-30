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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Ліла Мосс в ефектній мінісукні відвідала показ Saint Laurent у Парижі

Дочка супермоделі Кейт Мосс – Ліла Мосс – відвідала показ колекції Saint Laurent Паризького тижня моди.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Ліла Мосс

Ліла Мосс / © Getty Images

Подивитися показ prêt-à-porter весна-літо 2027, що відбувся біля фонтану Трокадеро у французькій столиці, Ліла приїхала одягнена в коротку чорну сукню на одне плече з оголеною спиною. Взула дівчина прозорі гостроносі туфлі на червоній підошві та шпильках, біляве довге волосся розпустила і зробила макіяж.

Ліла Мосс / © Getty Images

Ліла Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, минулого року її зіркова мама – Кейт Мосс – у діловому луку відвідала показ Saint Laurent у Парижі. А Ліла тоді теж була присутня і обирала для цього виходу чорну напівпрозору максісукню.

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