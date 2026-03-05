ТСН у соціальних мережах

77
1 хв

У трикотажній максісукні та окулярах: Кейт Мосс прогулялася Парижем

Британська супермодель продовжує насолоджуватися світським життям Парижа.

Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кілька днів тому Кейт Мосс приїхала до Франції на Паризький тиждень моди і вже встигла відвідати кілька показів та вечірок.

Її зазнімкували французькі репортери, коли вона переміщалася між показами містом. Вона була в чорній трикотажній максісукні та балетках, на плечі у неї висіла чорна шкіряна сумка, а на обличчі були сонцезахисні окуляри прямокутної форми. Мосс доповнила ауфіт великою золотою прикрасою на шиї, золотими сережками-кільцями та кількома золотими браслетами та каблучками на пальцях. Волосся її вільно розвивалося, а на обличчі був легкий макіяж.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, супермодель вже відвідала шоу Tom Ford, де з'явилася у чорному пікантному образі.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

А також разом із 23-річною дочкою Лілою Мосс Кейт ходила на показ Saint Laurent, де публіка її побачила в елегантному сірому спідничному костюмі.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Супермодель сфотографували кількома днями раніше і просто прогулювався містом.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

