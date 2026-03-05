Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 6 березня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 6 березня?

Місяць розповідає

Один із найнегативніших днів місячного календаря, коли небажано спілкуватися з людьми, що можуть завдати нам моральної шкоди — насамперед, недоброзичливо налаштованими та просто агресивними чи неадекватними.

Місяць рекомендує

Боротися з негативною енергією, яка може вплинути на кожного з нас, допоможе гарний настрій — варто підтримувати його на високому рівні, це запорука успіху і безпеки. Спілкуючись з оточенням, потрібно якомога менше говорити і якомога більше слухати — так можна буде дізнатися багато нового і цікавого.

Місяць застерігає

З великою обережністю потрібно ставитися до будь-яких — насамперед, професійних і фінансових — пропозицій, які на перший погляд здадуться спокусливими, а насправді виявляться сумнівними, а, можливо, й небезпечними.

