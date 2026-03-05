"Калібри" на паузі: які наслідки атаки на російський фрегат "Адмірал Ессен"

Влучання дрона у російський фрегат «Адмірал Ессен» / © "КіберБорошно"

Спецоперація СБУ та Сил оборони у Новоросійську (РФ) призвела до критичного пошкодження фрегата «Адмірал Ессен». Через ураження систем наведення корабель більше не може запускати ракети «Калібр» по Україні.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбі.

За їхніми словами, у ніч проти 2 березня під час атаки на порт «Новоросійськ» СБУ спільно із Силами оборони завдала удару по російському фрегату «Адмірал Ессен», який є носієм восьми крилатих ракет «Калібр». Влучання припало в район середньої надбудови корабля.

У результаті удару сталися вибухи гранатометів, призначених для відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу.

Також було пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод.

Крім того, зазнали ураження радари підсвічування цілей ЗР-90 «Орєх», що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу.

Ймовірно, пошкоджено й основний оглядовий радар «Фрегат-М2М», який відповідає за далеке виявлення повітряних і надводних цілей.

Джерела зазначають, що під час проведення операції вдалося прорвати щільну багаторівневу систему протиповітряної оборони, яка прикривала Новоросійську бухту та порт. Пожежа, що спалахнула на палубі корабля, тривала близько 18 год., що може свідчити про значні внутрішні пошкодження та складність роботи аварійних команд.

«Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет «Калібр». Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України», — зазначили співрозмовники.

Атака на Новоросійськ 2 березня — подробиці

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня СБУ та Сили оборони атакували Новоросійськ двома сотнями безпілотників, поціливши в портову інфраструктуру та нафтовий термінал «Шесхаріс». Унаслідок ударів також було пошкоджено п’ять військових кораблів (зокрема тральщик «Валентин Пікуль», кораблі «Єйськ» і «Касимов»), знищено радар комплексу С-300, ЗРГК «Панцир-С2» та шість нафтоналивних стендерів. Серед особового складу ворога троє загиблих і 16 поранених.

Як повідомив OSINT-проєкт «КіберБорошно», під час атаки дронами на Новоросійську бухту пошкодження надбудови отримав російський фрегат «Адмірал Ессен». Там детонували установки ПК-10 для відстрілу пасток. Удар вивів з ладу комплекс РЕБ ТК-25, радари підсвітки цілей МР-90 «Орєх» та, ймовірно, оглядовий радар «Фрегат-М2М». Також постраждала корма ракетного катера проєкту 1241 «Молнія», де розташовані двигуни, машинне відділення, зенітні установки АК-630М, дизель-генератори та приміщення екіпажу.

