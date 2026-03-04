Синоптики попереджають про небезпечну погоду в Україні / © Reuters

Найближчими днями погода в Україні дивуватиме різкими температурними контрастами: від нічних морозів до весняного тепла вдень.

Синоптики попереджають про посилення вітру та ожеледицю в окремих регіонах, а також закликають до обережності через лавинну небезпеку в горах.

Детальніше про прогноз погоди в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні 5 березня

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає що, до України насувається потужний вітер. У четвер, 5 березня пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

«Закутуйтеся щільніше, можна покласти до кишені елегантну цеглину», — пожартувала синоптикиня.

За словами Діденко, температура повітря вдень коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, на півдні та заході від +6 до +12 градусів тепла, на північному сході — від +1 до +4 градусів тепла.

Як зазначила синоптикиня, опади 5 березня ймовірні лише в кількох областях України.

«Дощі з мокрим снігом ймовірні на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Луганщині. На решті території України завтра без істотних опадів», — повідомила Діденко.

За даними Українського гідрометеорологічного центру 5 березня в Україні буде переважно сухо завдяки зоні високого тиску. Невеликий сніг із дощем можливий лише на сході та північному сході країни.

Водночас синоптики попереджають про ожеледицю: вночі на дорогах північних областей, а також на Полтавщині та Харківщині, буде слизько.

Через прохолодне повітря з північного заходу нічна температура опуститься до слабкого мінуса. Вдень по країні очікується від +4 до +9 градусів тепла, причому на Закарпатті та півдні повітря прогріється до +14 градусів тепла, а на північному сході буде найхолодніше — лише від +1 до +6 градусів тепла.

Якою буде погода в Україні 8 березня

У неділю, 8 березня, в Україні буде сухо завдяки антициклону, повідомляє синоптик Іван Семиліт. Водночас він попереджає про різку зміну температур. Через безхмарне небо вночі вдарять морози до -6 градусів морозу (особливо на Волині та Рівненщині), тож теплі речі ще знадобляться.

Загалом по країні 8 березня очікується від +5 до +11 градусів тепла, у західних областях — до +14 градусів, на сході та північному сході буде прохолодніше — очікується до +8 градусів тепла.

Попри нічний мінус, синоптики прогнозують вдень багато весняного сонця.

У столиці та області неділя мине без жодних опадів. У самому Києві вночі очікується легкий мороз до -2 градусів морозу, але вдень сонце прогріє повітря до +8 градусів тепла.

На Київщині температурні контрасти будуть ще помітнішими: якщо вночі стовпчики термометрів подекуди впадуть до -5 градусів морозу, то вдень мешканці області можуть розраховувати на приємні +10 градусів тепла.

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку

Синоптики попереджають українців про серйозну небезпеку в горах: 4 та 5 березня через різку відлигу на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття оголошено третій рівень сніголавинної загрози.

За словами рятувальників, гори зараз надзвичайно підступні, тому туристам наполегливо рекомендують утриматися від складних маршрутів або бути максимально обережними.

Для власної безпеки громадян просять встановити на смартфон мобільний застосунок «Порятунок у горах». У разі надзвичайної ситуації він дозволить миттєво передати ваші точні координати фахівцям ДСНС. Рятівники закликають планувати свої мандрівки відповідально та зважати на застереження синоптиків.

Погода у Києві

Синоптики прогнозують 5 березня в Києві та Київській області хмарну погоду із невеликими проясненнями. Опадів не передбачається.

На Київщині вночі на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 1 градусу тепла до -4 градусів морозу, вдень від +4 до +9 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 5 березня небо буде затягнуте хмарами до самого вечора. Стовпчики термометра показуватимуть від +3 градусів тепла вночі до +8 градусів тепла вдень.

Погода в Одесі

У четвер, 5 березня, в Одесі та по всій Одеській області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Погода буде вітряною: північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 9–14 м/с.

Водночас синоптики попереджають про перший рівень небезпечності вздовж узбережжя, де пориви вітру сягатимуть 12–14 м/с. При цьому море залишатиметься відносно спокійним із легким хвилюванням, а температура води становитиме близько 2–3 градусів тепла.

Температурний режим в регіоні коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла вночі, а вдень повітря прогріється до +13 градусів

В Одесі нічна температура складе до +3 градусів тепла, а денна зупиниться на позначці +10. Водіям варто бути уважними: вночі та вранці на автошляхах області місцями спостерігатиметься серпанок, через що видимість обмежиться до 1–2 км.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області 5 березня буде хмарно, без опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 м/с

Температура по області становитиме:

вночі від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла;

вдень від +5 до +10 градусів тепла.

У місті Дніпро стовпчики термометра показуватимуть вночі близько 0 градусів, вдень — від +5 до +7 градусів тепла.

Погода у Харкові

За даними синоптиків у Харкові та Харківській області 5 березня очікується хмарна погода із проясненнями. Опадів не передбачається.

Вночі на Харківщині очікується місцями невеликий мокрий сніг, вдень — мокрий сніг та дощ.

На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла;

вдень — від +1 до +6 градусів тепла.

У Харкові вдень синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до +5 градусів вдень.

Погода у Львові

З 4 по 7 березня у Львові та області пануватиме мінлива хмарність без опадів, пише «Твоє місто». За прогнозом Львівського гідрометцентру, найближчі дні принесуть відчутні температурні контрасти — від нічних морозів до цілком весняного тепла вдень.

У четвер, 5 березня, вночі очікується від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів тепла.

Ближче до кінця робочого тижня, 6–7 березня, ночі стануть холоднішими — подекуди температура впаде до -4 градусів морозу. Проте вдень сонце прогріє місто до +13 градусів тепла. Вітер поступово змінить напрямок на південно-східний і стихне до 3-8 м/с.

Як повідомляє погодний портал Sinoptik, у Львові 5 березня ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Істотних опадів не передбачається.

Температура повітря вночі становитиме від -1 градусу морозу до +3 градусів тепла, вдень — від +6 до +9 градусів тепла.

