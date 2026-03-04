ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
1
1 хв

У твідовому жакеті і джинсах: південнокорейську співачку папараці заскочили в аеропорту

Лі Хері обрала стильний образ для перельоту.

Аліна Онопа
Лі Хері

Лі Хері / © Getty Images

До обʼєктивів папараці у міжнародному аеропорту Інчхон, Південна Корея, потрапила південнокорейська співачка, ​​учасниця гурту Girl’s Day, акторка і модель — Лі Хері. Дівчина йшла на літак, щоб відправитись до Парижа на Тиждень моди.

Знаменитість мала стильний вигляд у твідовому картатому жакеті із золотими ґудзиками, білому топі і синіх джинсах із потертостями. Взута вона була у чорні туфлі на високих платформах і підборах.

Лі Хері / © Getty Images

Лі Хері / © Getty Images

Лук Хері доповнила червоною сумочкою із золотою пряжкою. У Лі було акуратне укладання з чубчиком і ніжний макіяж.

1
