У твідовому жакеті і джинсах: південнокорейську співачку папараці заскочили в аеропорту
Лі Хері обрала стильний образ для перельоту.
До обʼєктивів папараці у міжнародному аеропорту Інчхон, Південна Корея, потрапила південнокорейська співачка, учасниця гурту Girl’s Day, акторка і модель — Лі Хері. Дівчина йшла на літак, щоб відправитись до Парижа на Тиждень моди.
Знаменитість мала стильний вигляд у твідовому картатому жакеті із золотими ґудзиками, білому топі і синіх джинсах із потертостями. Взута вона була у чорні туфлі на високих платформах і підборах.
Лук Хері доповнила червоною сумочкою із золотою пряжкою. У Лі було акуратне укладання з чубчиком і ніжний макіяж.