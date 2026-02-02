Південноафриканська співачка у сукні-комбінації з камінням і пір’ям отримала музичну премію

Tyla / © Associated Press

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення премії «Греммі» у Лос-Анджелесі. Вона отримала нагороду у номінації «Найкращий виступ африканської музики» за пісню PUSH 2 START.

На червоній доріжці вона постала у бежевій сукні-комбінації з тонкими зав’язками-галтером і круглим вирізом від бренду Dsquared2. Вбрання було прикрашене камінням і бісером, а також мало ефектний шлейф із піря.

Аутфіт Tyla доповнила бежевими лакованими мюлями на шпильках Paris Texas. Вона накрутила локони і зібрала їх у високий хвіст, уклавши на один бік хвилясте пасмо, зробила ніжний макіяж, молочний манікюр із декором і золотистий педикюр.

У вухах у зірки були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — діамантове намисто, на руках — каблучки з діамантами і золотий браслет, а на нозі — золотий браслет.