ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Південноафриканська співачка у сукні-комбінації з камінням і пір’ям отримала музичну премію

Tyla в ефектному образі сяяла перед фотографами на івенті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Tyla

Tyla / © Associated Press

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, відвідала церемонію вручення премії «Греммі» у Лос-Анджелесі. Вона отримала нагороду у номінації «Найкращий виступ африканської музики» за пісню PUSH 2 START.

Tyla / © Associated Press

Tyla / © Associated Press

На червоній доріжці вона постала у бежевій сукні-комбінації з тонкими зав’язками-галтером і круглим вирізом від бренду Dsquared2. Вбрання було прикрашене камінням і бісером, а також мало ефектний шлейф із піря.

Tyla / © Associated Press

Tyla / © Associated Press

Аутфіт Tyla доповнила бежевими лакованими мюлями на шпильках Paris Texas. Вона накрутила локони і зібрала їх у високий хвіст, уклавши на один бік хвилясте пасмо, зробила ніжний макіяж, молочний манікюр із декором і золотистий педикюр.

Tyla / © Associated Press

Tyla / © Associated Press

У вухах у зірки були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — діамантове намисто, на руках — каблучки з діамантами і золотий браслет, а на нозі — золотий браслет.

Tyla / © Associated Press

Tyla / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
97
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie