У ліловому міні і перлинному намисті з діамантами: південноафриканська співачка в образі Chanel на Паризькому тижні моди

Південноафриканська співачка Тайла Лаура Сітал, яка відома під псевдонімом Tyla, потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на показ колекції осінь/зима 2025/2026 бренду Chanel, що відбувся у межах Паризького тижня моди.

Артистка мала яскравий і стильний вигляд. На ній було твідове вбрання лілового відтінку з вишуканими ґудзиками і золотими ланцюжками. Воно складалося з корсетного топа, вкороченого жакета з накладними кишенями, який вона накинула на плечі, і мініспідниці з імітованими кишенями, що підкреслила її стрункі ноги.

Tyla / Фото: Getty Images

Аутфіт Tyla доповнила чорними лакованими туфлями і невеликою чорною стьобаною сумочкою. Вуха зірка прикрасила гарними сережками у вигляді логотипа французького Модного дому, шию – розкішним перлинним намистом із назвою Chanel із золота і діаматів, руки – браслетами і каблучками, а ногу – браслетом із цього комплекту.

У неї було стильне укладання, макіяж із акцентом на очах і перламутровий манікюр.

Нагадаємо, Tyla на Victoria's Secret Fashion Show у Нью-Йорку з'явилася у рожевій асиметричній сукні зі шлейфом, яка наполовину оголювала її тіло, прикрашеній білим та червоним бісером.

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