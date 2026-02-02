День ангела 2 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 2 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 2 лютого

2 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві радісний, має світлий характер, часто товариський. В дорослому віці стає добрим, врівноваженим, не підганяє події.

День ангела 2 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 2 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди оберігає від біди, надихає на добрі справи та наповнює серце світлом і радістю. Бажаю щасливих моментів, здоров’я, тепла і внутрішнього спокою кожного дня.

***

Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай твоє життя буде осяяне любов’ю, а ангел завжди поруч дарує підтримку й захист. Бажаю щодня відчувати радість у дрібницях, знаходити гармонію та впевнено крокувати шляхом добра.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол оберігав твої думки, слова й вчинки, дарував світлі миті та щирі посмішки. Нехай життя буде сповнене гармонії, любові та натхнення для великих і маленьких перемог.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди надихає на добрі справи, відводить негаразди й наповнює серце теплом і світлом. Бажаю здоров’я, радості, гармонії в душі та щасливих зустрічей на твоєму шляху.

***

З днем ангела! Нехай ангел-хранитель завжди тримає тебе під своїми крилами, дарує впевненість і оберігає від усіх тривог. Бажаю душевного спокою, щастя, радості у серці та благополуччя в усьому, що робиш.