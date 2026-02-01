День ангела 1 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 1 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 1 лютого

1 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Миколу, Петра, Семена, Тимофія.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві світлий, радісний. В дорослому віці стає ініціативним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві дружелюбний, спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві рішучий, непоганий організатор. В дорослому віці стає самостійним.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий, незлобивий. В дорослому віці стає уважним до людей.

Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «прославляє Бога». В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає розважливим.

День ангела 1 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 1 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, веде правильними стежками життя та дарує тепло, радість і душевний спокій у кожному дні.

***

Бажаю тобі світла і добра в цей святковий день! Нехай ангел поруч завжди підказує правильні рішення, дарує щасливі моменти та захищає від усіх труднощів.

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, гармонія та добробут, а ангел-охоронець охороняє кожен твій крок і наповнює серце спокоєм та щастям.

***

Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел, який носить твоє ім’я, завжди був поряд, оберігав твої думки та дії, надихав на добрі справи і дарував світлі миті радості.

***

Нехай твій день ангела буде сповнений теплом, любов’ю та приємними несподіванками. Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильний шлях і наповнював життя гармонією та добробутом.