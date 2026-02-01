- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 7
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 1 лютого: кого та як вітати з іменинами
1 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 1 лютого
1 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Миколу, Петра, Семена, Тимофія.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві світлий, радісний. В дорослому віці стає ініціативним.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві дружелюбний, спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві рішучий, непоганий організатор. В дорослому віці стає самостійним.
Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий, незлобивий. В дорослому віці стає уважним до людей.
Тимофій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «прославляє Бога». В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає розважливим.
День ангела 1 лютого — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, веде правильними стежками життя та дарує тепло, радість і душевний спокій у кожному дні.
***
Бажаю тобі світла і добра в цей святковий день! Нехай ангел поруч завжди підказує правильні рішення, дарує щасливі моменти та захищає від усіх труднощів.
***
З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, гармонія та добробут, а ангел-охоронець охороняє кожен твій крок і наповнює серце спокоєм та щастям.
***
Вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб ангел, який носить твоє ім’я, завжди був поряд, оберігав твої думки та дії, надихав на добрі справи і дарував світлі миті радості.
***
Нехай твій день ангела буде сповнений теплом, любов’ю та приємними несподіванками. Бажаю, щоб ангел завжди підказував правильний шлях і наповнював життя гармонією та добробутом.