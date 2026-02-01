Угода щодо Гренландії: Трамп зробив гучну заяву

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив про майже повну домовленість щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечують існування будь-яких домовленостей і наголошують, що переговори фактично ще не починалися.

Про це сказав Трамп під час спілкування з журналістом.

Що заявив Трамп

Коментуючи можливу угоду, Дональд Трамп заявив, що переговорний процес уже стартував і перебуває на фінальній стадії. Він підкреслив, що йдеться про «дуже важливу угоду», насамперед з огляду на інтереси національної безпеки США. Американський лідер також висловив переконання, що така домовленість буде взаємовигідною.

«Ми вже почали переговори і, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки», — заявив Трамп.

Раніше Трамп уже публічно говорив про рамкову угоду щодо купівлі Гренландії, що викликало широкий міжнародний резонанс.

При цьому у самій Гренландії ці заяви сприйняли скептично. Міністерка економіки Наая Натаніельсен фактично спростувала слова американського політика, зазначивши, що жодної угоди наразі не існує. За її словами, перед будь-якими рішеннями має відбутися повноцінний діалог між сторонами.

Таким чином, позиції Вашингтона і Гренландії щодо стану переговорів наразі суттєво різняться.