Шоу-бізнес
311
2 хв

Кетрін О'Гара була помічена в ресторані за кілька тижнів до смерті

Смерть 71-річної акторки Кетрін О'Гари стала шоком для її близьких та друзів.

Ольга Кузьменко
Кетрін О’Гара

Кетрін О’Гара / © Getty Images

В офіційній заяві для преси йдеться про те, що акторка пішла з життя 30 січня після нетривалої хвороби. Раніше ми розповідали, якими були останні години життя Кетрін.

Як повідомили джерела Daily Mail, багато друзів та колег О’Гари були в «повному шоці» і нічого не знали про її стан здоров’я, а її чоловік Бо Велч і сини пари — Метью і Люк — досі не дали офіційних коментарів журналістам про те, що сталося насправді.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Представник пожежної служби Лос-Анджелеса заявив, що «о 4:48 ранку ми відреагували на запит про медичну допомогу». А короткий аудіозапис дзвінка до служби 911, мабуть, свідчить про те, що диспетчери згадали про «утруднене дихання» у постраждалої. Того ж ранку О’Гара померла в лікарні.

Вона більш ніж півроку не з’являлася на публічних заходах, а востаннє в публічному місці її бачили 13 січня. Вона відвідала ресторан SUR у Вест-Голлівуді лише за кілька тижнів до своєї смерті.

У популярному закладі, що належить зірці реаліті-шоу Лізі Вандерпамп, проходив захід журналу Supermodels Unlimited, але О’Гарі вдалося уникнути фотографування.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

За словами джерела, вона була «у чудовому настрої. І пішла так само швидко, як і з’явилася, але для 71-річної жінки мала здоровий вигляд», — додало джерело.

Під час своєї останньої публічної появи — на церемонії вручення премії «Еммі» у вересні минулого року — О’Гара була помітно схудлою. А на початку січня знаменитість із невідомих причин пропустила церемонію «Золотий глобус», незважаючи на те, що була номінована на нагороду.

