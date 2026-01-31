ТСН у соціальних мережах

Гламур
576
2 хв

Зірка "Сам удома" Калкін довів до сліз реакцією на смерть Кетрін О'Гари – його екранної мами

Актор показав їхні архівні фото і прокоментував сумну втрату.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Кетрін О'Гара та Маколей Калкін

Кетрін О'Гара та Маколей Калкін / © Associated Press

Американський актор Маколей Калкін довів до сліз реакцією на смерть легендарної акторки Кетрін О'Гари, яка у фільмі "Сам удома" грала його екранну маму.

Життя артистки обірвалося 30 січня у віці 71 року. Маколей Калкін прокоментував сумну втрату. Він опублікував архівні кадри з Кетрін О'Гарою. Перший кадр був зроблений у далеких 90-х під час знімань легендарної стрічки "Сам удома". На фото молода О'Гара стоїть поруч із маленьким Маколеєм. Також Калкін опублікував кадр, де вони з акторкою зображені в дорослому віці.

Актор висловився про втрату його колеги. У дописі Калкін назвав Кетрін мамою та зазначив, що йому її не вистачатиме і він дійсно сумуватиме за нею.

Маколей Калкін вшанував пам'ять Кетрін О'Гари / © instagram.com/culkamania

Маколей Калкін вшанував пам'ять Кетрін О'Гари / © instagram.com/culkamania

"Мамо. Я думав, що в нас ще є час. Я хотів більшого. Хотів сидіти поруч із тобою на стільці. Я тебе чув. Але мені ще так багато хотілося сказати. Я люблю тебе. Я побачуся з тобою пізніше", - висловився актор.

Зазначимо, Кетрін О'Гара померла 30 січня у віці 71 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причину смерті артистки не розголошують, однак відомо, що вона незадовго до цього хворіла.

До слова, Кетрін О'Гара назавжди залишиться в пам’яті глядачів. Вона зіграла культову роль мами Кевіна у фільмі "Сам удома", що став символом новорічних свят та добре взнаваний у всьому світі. Колегою Кетрін на знімальному майданчику був маленький Маколей Калкін.

Нагадаємо, нещодавно померла народна артистка України Тамара Плашенко. Життя 70-річної акторки забрала тяжка хвороба.

