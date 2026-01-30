Зрадниця Йолка таємно вийшла заміж: у Мережі розкрили її зіркового чоловіка родом з України

Йолка та Рожден Анусі

Скандальна співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, повідомила про своє заміжжя.

У своєму Instagram Йолка опублікувала кадри, де з’явилася поруч із чоловіком та продемонструвала обручку. Жодних пояснень чи імен обранця вона не озвучила, однак уважні користувачі Мережі швидко впізнали її обранця.

За версією підписників у коментарях, чоловіком співачки став Рожден Анусі — український співак родом з Одеси. Йолка офіційно не підтверджувала ці припущення, однак обидва артисти підписані одне на одного в соцмережах, що лише підсилює чутки про їхні стосунки.

Рожден Анусі став відомим після участі у другому сезоні шоу «Голос країни». Також він був учасником восьмого сезону реаліті «Холостяк» і пробував свої сили у нацвідборі на «Євробачення-2017». Згодом співак вирішив розвивати кар’єру в Росії. Нині він гастролює російськими містами, випускає пісні мовою країни-агресора та обмежив доступ до свого Instagram для українських користувачів.

Примітно, що Рожден, як і Йолка, публічно не висловлювали чіткої позиції щодо повномасштабної війни проти України. Обоє артистів продовжують працювати на російському ринку й заробляти криваві рублі.