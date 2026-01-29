ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
342
1 хв

Погода готує випробування українцям: прогноз на 30 січня

Після короткого потепління, за прогнозом синоптиків, до країни повертаються морози.

Анастасія Павленко
В Україні буде холодно

В Україні буде холодно / © Pixabay

До України повертається холодна погода, наприкінці робочого тижня температура повітря опуститься у більшості областей.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Завтра плюсова температура повітря затримається лише в частині східного регіону.

Прогноз погоди на п’ятницю, 30 січня

  • У західних областях хмарно, невеликий сніг. Середня нічна температура повітря -1 -3 градуси, денна -3 -1 градус.

  • У північних областях хмарно, невеликий сніг, місцями мокрий сніг. Нічна температура повітря -7 -10 градусів, денна -10 -7 градусів.

  • У центральних областях хмарно, значний мокрий сніг. Нічна температура повітря -1 -3 градуси, денна -3 -1 градус.

  • У південних областях хмарно, дощ, мокрий сніг, місцями помірний дощ. Нічна температура повітря +5 +2 градуси, денна +3 +5 градусів.

  • У східних областях хмарно, помірний дощ, місцями мокрий сніг. Нічна температура повітря +4 -1 градус, денна +2 +5 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що пік лютих морозів очікується на початку наступного тижня, а низькі температури можуть затриматися до середини лютого.

За прогнозами синоптиків, цими вихідними до Києва знову прийдуть сильні морози, а на початку наступного тижня температура повітря опуститься до 27 градусів нижче нуля.

