Погода готує випробування українцям: прогноз на 30 січня
Після короткого потепління, за прогнозом синоптиків, до країни повертаються морози.
До України повертається холодна погода, наприкінці робочого тижня температура повітря опуститься у більшості областей.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Завтра плюсова температура повітря затримається лише в частині східного регіону.
Прогноз погоди на п’ятницю, 30 січня
У західних областях хмарно, невеликий сніг. Середня нічна температура повітря -1 -3 градуси, денна -3 -1 градус.
У північних областях хмарно, невеликий сніг, місцями мокрий сніг. Нічна температура повітря -7 -10 градусів, денна -10 -7 градусів.
У центральних областях хмарно, значний мокрий сніг. Нічна температура повітря -1 -3 градуси, денна -3 -1 градус.
У південних областях хмарно, дощ, мокрий сніг, місцями помірний дощ. Нічна температура повітря +5 +2 градуси, денна +3 +5 градусів.
У східних областях хмарно, помірний дощ, місцями мокрий сніг. Нічна температура повітря +4 -1 градус, денна +2 +5 градусів.
Раніше синоптики повідомили, що пік лютих морозів очікується на початку наступного тижня, а низькі температури можуть затриматися до середини лютого.
За прогнозами синоптиків, цими вихідними до Києва знову прийдуть сильні морози, а на початку наступного тижня температура повітря опуститься до 27 градусів нижче нуля.