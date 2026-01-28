Церковне свято 29 січня / © unsplash.com

Завтра, 29 січня, в православному календарі перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця. Святий священномученик Ігнатій Богоносець — одна з найвеличніших постатей апостольської доби, учень святого апостола Іоана Богослова та другий єпископ Антіохійський. Його мученицька кончина і подальша історія вшанування мощей стали важливою сторінкою в становленні християнського культу святих і формуванні богословського розуміння мучеництва як найвищого свідчення віри у Христа.

За переданням, у часи правління імператора Траяна (98–117 років) святий Ігнатій був заарештований за відкриту проповідь християнства. Його доправили з Антіохії до Рима, де після публічного сповідання віри він був засуджений на смерть. Святий прийняв мучеництво з надзвичайною духовною готовністю, сприймаючи його як шлях до єднання з Христом. У Римському Колізеї Ігнатія було віддано на розтерзання диким звірам.

Згідно з церковним переданням, після страти християни зібрали залишки його тіла — переважно великі кістки, які не були знищені звірами, — і з великою пошаною зберігали їх як святиню.

Невдовзі після мученицької смерті учні та послідовники святого перенесли його мощі з Рима до Антіохії — міста, де він ніс єпископське служіння та духовно опікувався християнською громадою. Це перенесення мало глибоке символічне значення: пастир повертався до своєї пастви вже як небесний заступник і молитвенник.

В Антіохії мощі святого Ігнатія були урочисто покладені у храмі, що стало джерелом особливого духовного піднесення для місцевих християн. Саме від цього часу починається ширше літургійне вшанування святого, а його пам’ять міцно закріплюється в церковному календарі.

У V столітті в умовах історичних потрясінь та загроз для святинь Сходу мощі святого Ігнатія Богоносця були знову перенесені — цього разу з Антіохії до Рима. Там їх помістили у храмі святого Климента Римського, де вони зберігаються й донині.

Це перенесення сприяло утвердженню загальноцерковного культу святого як одного з найавторитетніших отців раннього християнства. Його послання, написані дорогою на мученицьку смерть, стали важливою частиною патристичної спадщини та богословської традиції Церкви.

Прикмети 29 січня

Народні прикмети 29 січня / © pexels.com

Якщо 29 січня небо чисте та зіркове — на морозну та безвітряну ніч.

Дрібний сніг — до зимових перепадів температур.

Якщо птахи ховаються та не літають — на погіршення погоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 29 січня слід особливо стримувати емоції: сварки й різкі слова, надто в подружжі, можуть надовго порушити сімейну гармонію. Також цього дня радили уникати будь-яких гострих інструментів — не різати, не рубати, не пиляти й не колоти, аби не накликати травм і дрібних нещасть.

Що можна робити завтра

Народна мудрість наділяє цей день особливою силою жіночого дому. Вважалося, що господиня може привернути до оселі щастя й захистити родину від лиха. Для цього пекли пиріжки з капустою та щедро пригощали ними не лише домашніх, а й сусідів — як символ добробуту, злагоди й відкритого серця.