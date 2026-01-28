Церковный праздник 29 января / © unsplash.com

Завтра, 29 января, в православном календаре перенос мощей святого священномученика Игнатия Богоносца. Святой священномученик Игнатий Богоносец — одна из величайших фигур апостольских времен, ученик святого апостола Иоанна Богослова и второй епископ Антиохийский. Его мученическая кончина и последующая история чествования мощей стали важной страницей в становлении христианского культа святых и формировании богословского понимания мученичества как высшего свидетельства веры во Христа.

По преданию, во времена правления императора Траяна (98–117 лет) святой Игнатий был арестован за открытую проповедь христианства. Его доставили из Антиохии в Рим, где после публичного исповедания веры он был приговорен к смерти. Святой принял мученичество с чрезвычайной духовной готовностью, воспринимая его как путь к единению со Христом. В Римском Колизее Игнатия было отдано на растерзание диким зверям.

Согласно церковному преданию, после казни христиане собрали остатки его тела — преимущественно большие кости, не уничтоженные зверями, — и с большим уважением хранили их как святыню.

Вскоре после мученической смерти ученики и последователи святого перенесли его мощи из Рима в Антиохию — город, где он нес епископское служение и духовно заботился о христианской общине. Этот перенос имел глубокое символическое значение: пастырь возвращался к своей пастве уже как небесный покровитель и молитвенник.

В Антиохии мощи святого Игнатия были торжественно положены в храме, что явилось источником особого духовного возвышения для местных христиан. Именно с этого времени начинается более широкое литургическое почитание святого, а его память прочно закрепляется в церковном календаре.

В V веке в условиях исторических потрясений и угроз для святынь Востока мощи святого Игнатия Богоносца были снова перенесены — на этот раз из Антиохии в Рим. Там их поместили в храме святого Климента Римского, где они хранятся и по сей день.

Это перенесение способствовало утверждению общецерковного культа святого как одного из самых авторитетных отцов раннего христианства. Его послания, написанные по пути на мученическую смерть, стали важной частью патристического наследия и богословской традиции Церкви.

Приметы 29 января

Народные приметы 29 января

Если 29 января небо чистое и звездное — на морозную и безветренную ночь.

Мелкий снег — к зимним перепадам температур.

Если птицы прячутся и не летают — к ухудшению погоды.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 29 января следует особенно сдерживать эмоции: ссоры и резкие слова, особенно у супругов, могут надолго нарушить семейную гармонию. Также в этот день советовали избегать каких-либо острых инструментов — не резать, не рубить, не пилить и не колоть, чтобы не навлечь травм и мелких несчастий.

Что можно делать завтра

Народная мудрость наделяет этот день особой силой женского дома. Считалось, что хозяйка может привлечь к дому счастье и защитить семью от бедствия. Для этого пекли пирожки с капустой и щедро угощали ими не только домашних, но и соседей как символ благополучия, согласия и открытого сердца.