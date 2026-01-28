Может существовать внеземная жизнь: NASA узнало больше о ледяном спутнике Юпитера Европу

Миссия "Юнона" / © NASA

Данные миссии NASA "Юнона" позволили получить новую информацию о толщине и структуре ледяной оболочки спутника Юпитера Европа. Используя микроволновый радиометр (MWR), ученые определили, что средняя толщина льда в районе, наблюдавшемся во время пролета "Юноны" в 2022 году, составляет около 29 километров.

Новая оценка толщины ледовой коры была опубликована 17 декабря в журнале Nature Astronomy.

Это первые измерения, позволяющие различать участки тонкого и толстого льда: ранее считалось, что толщина оболочки может колебаться от нескольких сотен до десятков километров.

Европа несколько меньше Луны и считается одним из приоритетных объектов для изучения потенциальной способности к жизни. Есть данные, что соленый океан под ледяной оболочкой может содержать ингредиенты для жизни. Исследование толщины льда и его структуры помогает осознать внутреннее устройство спутника и оценить вероятную пригодность среды для жизни.

Как "Юнона" изучала Европу

Хотя прибор MWR изначально создавался для исследования атмосферы Юпитера, он оказался полезным и для изучения ледяных и вулканических спутников. 29 сентября 2022 г. аппарат приблизился к поверхности Европы на расстояние около 360 километров. Во время пролета MWR собрал данные с примерно половины поверхности спутника, заглянув под лед и измерив температуру на разной глубине.

"Оценка в 18 миль (29 км) касается холодного, твердого, ведущего внешнего слоя чистого водяного льда", - объяснил Стив Левин, научный руководитель проекта Juno из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

Он добавил, что внутренний, чуть более теплый конвективный слой вполне возможен, что делает общую толщину льда еще больше. Если лед содержит растворенные соли, толщина может снизиться примерно на 3 мили.

Что нашли внутри ледовой оболочки

MWR также обнаружил в приповерхностном льду трещины, поры и пустоты, рассеивающие микроволны. Их диаметр не превышает нескольких дюймов, а глубина достигает сотен футов.

По словам ученых, такие поры вряд ли могут служить значимым путем для переноса кислорода и питательных веществ с поверхности в подземный океан.

"Толщина ледовой оболочки и наличие трещин - часть сложной головоломки для понимания потенциальной пригодности Европы для жизни", - отметил Скотт Болтон, руководитель проекта Juno из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Эти данные будут важны для будущих миссий NASA Europa Clipper и ESA Juice, которые направляются к Юпитеру для детального изучения его спутников.

