Владимир Путин. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Кремле назвали положительным начало прямых контактов между Украиной, США и Россией в Абу-Даби. Впрочем, говорят, что трехсторонние переговоры сложны.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, на экспертном уровне обсуждается «целый набор сложных тем».

«Это можно вообще считать прогрессом — начало такого диалога», — дерзко сказал Песков.

В Кремле высказались, мол, прогресс в переговорах «зависит от конструктивности переговорщиков». При этом пресс-секретарь «фюрера» продолжает цинично заявлять, что якобы Москва является «открытой для переговорного процесса».

Переговоры в Абу-Даби

В столице ОАЭ 23-24 января состоялись переговоры в трехстороннем формате — США-Украина-Россия. В общем, их можно назвать обновлением прошлогоднего «стамбульского» формата. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что во время этой встречи стороны в основном обсуждали вопросы военного характера — шаги для окончания войны, реальный контроль и мониторинг.

В Белом доме переговоры Украины и России назвали историческими. Пресссекретарь администрации США Кэролайн Левитт говорит, что хотя встреча не получила широкой огласки, однако имеет большое значение, ведь Вашингтону удалось посадить за один стол делегации обеих сторон войны «в целях поиска путей к прекращению боевых действий».

Президент США Дональд Трамп также положительно оценил состояние переговорного процесса. По его словам, на переговорах между Украиной и Россией «происходят очень хорошие вещи».