Как быстро разжечь печь: как правильно топить печку

Как разжечь печь

Реклама

В условиях постоянных отключений света и потребности в автономном отоплении умение правильно разжечь печь становится жизненно необходимым навыком для многих украинцев. Чтобы дом быстро прогрелся, а вы не столкнулись с проблемой задымления или опасностью пожара, следует придерживаться четкого алгоритма, основанного на опыте профессиональных печников. Правильная техника позволяет не только сэкономить дефицитные дрова, но и гарантирует безопасность вашей семьи в сложных зимних реалиях.

Как подготовить печь к разжиганию

Удалите лишний пепел. Перед каждым разжиганием следует чистить нижнюю часть печи и решетку, на которой лежат дрова. Если они забиты остатками сгоревшего топлива, воздух не сможет пройти к огню снизу. из-за этого дрова будут еле тлеть, а в комнате появится неприятный запах дыма.

Проверьте тягу. Откройте защелку в трубе и дверцу поддувала. чтобы понять, будет ли выходить дым, поднесите к топке зажженную спичку. если огонь уверенно тянет вглубь печи — все хорошо. если же пламя не двигается, значит, дым может уйти в комнату.

Прогрейте трубу. Зимой в дымоходе часто стоит «пробка» из холодного воздуха, мешающего выходу дыма. чтобы его убрать, возьмите кусок бумаги или газету, подожгите и подержите поближе к входу в трубу. тёплый воздух быстро вытолкнет холод вверх, и печь начнет работать правильно.

Как быстро разжечь печь: метод «верхнего розжига»

Традиционный способ поджога снизу считается менее эффективным, чем техника «сверху вниз». Такой метод позволяет прогреваться топливу постепенно, значительно уменьшает количество сажи и позволяет печи быстрее выйти на рабочий температурный режим.

Для этого на дно камеры сгорания укладываются наиболее массивные и сухие поленья. Между ними следует оставлять небольшие промежутки для свободного движения воздуха. Лучше всего использовать древесину твердых лиственных пород, поскольку она дает длительное и равномерное тепло.

Реклама

Поверх толстых дров выкладывается слой более мелких щепок или тонких веток. Они будут служить «мостиком» для передачи огня вниз.

На самую верхушку конструкции кладут наиболее легковоспламеняющиеся материалы: мелкие лучины, сухую бересту или специальные экологические разжигатели. Поджог осуществляется именно сверху, благодаря чему пламя плавно опускается, прогревая нижние слои древесины и дымоход одновременно.

Выбор и подготовка топлива: лучшие породы дров по теплоотдаче

Качество топлива оказывает непосредственное влияние на скорость разжигания и долговечность дымохода. Использование неподходящих материалов может не только испортить печь, но и создать опасную ситуацию в доме.

Оптимальная влажность дров не должна превышать 20%. Влажная древесина тратит свою энергию на испарение воды, что приводит к интенсивному выделению копоти и образованию конденсата на стенках труб.

Реклама

Дуб и бук — это самые плотные породы дерева. они горят очень долго, дают мощное тепло и оставляют много угля, который продолжает греть даже после того, как пламя погасло. Единственный минус — такие дрова труднее разжечь, поэтому для старта понадобится немного более мелких щепок.

Акация и граб — лидеры для длительного обогрева. Эти породы по своим свойствам близки к дубу, они дают отличный жар и очень экономны, ведь их не приходится подбрасывать слишком часто. Акация может гореть даже тогда, когда она не совсем сухая, хотя лучше все же использовать высушенную.

Березовые дрова очень популярны, потому что они быстро разгораются и дают много тепла. однако в березовой коре много дегтя, поэтому при горении может выделяться больше сажи, оседающей в трубе. чтобы этого не произошло, печи с березовыми дровами нужна хорошая тяга.

Ольха и осина — эти дрова дают меньше тепла, чем дуб, но они обладают уникальным свойством — при горении они выжигают сажу в трубе. Опытные хозяева советуют время от времени протапливать печь ольхой, чтобы поддерживать дымоход в чистоте.

Реклама

Категорически запрещено использовать бензин, керосин или другие нефтепродукты для ускорения разжигания. Это создает риск взрыва внутри топки и отравления парами. Также следует избегать сжигания остатков мебели (ДСП, лакированное дерево) и пластика, выделяющих при сгорании токсичные соединения.

Контроль горения и безопасность

Когда огонь стабилизировался, нужно перевести печь в режим хорошего потребления горючего, регулируя подачу воздуха.

После того, как основные поленья занялись, дверцу топки плотно закрывают. Последующая интенсивность горения регулируется только с помощью поддувала.

О правильном режиме работы свидетельствует цвет пламени. Ярко-желтый цвет означает идеальное сгорание. Если огонь становится ослепительно белым, а печь издает гул — воздух слишком много, и тепло просто вылетает в трубу. Темное пламя с дымом указывает на дефицит кислорода.

Реклама

Задвижку дымохода можно прикрывать только после полного сгорания угля. Если в топке остаются голубые огоньки, это признак выделения угарного газа, поэтому шибер закрывать категорически нельзя.