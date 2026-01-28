- Дата публикации
Учительница музыки родила от 12-летнего ученика: чем все закончилось
Учительницу музыки обвинили в сексуальном насилии над школьником.
В Австралии 33-летняя учительница родила от 12-летнего ученика, которого неоднократно насиловала.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
33-летняя Наоми Текеа Крейг была замужней матерью и преподавала в школе. В октябре 2024 года она начала совершать сексуальное насилие против своего 12-летнего ученика. Изнасилования продолжались более года — вплоть до декабря 2025 года, когда ее разоблачили.
Однако к этому времени женщина забеременела от своей жертвы и родила. Тест ДНК это подтвердил, 13-летний школьник также не отрицал, что младенец его.
Женщина на суде признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Ей запрещено видеться с малолетними детьми, включая своего старшего сына. Однако контактировать с младенцем ей можно.
Сейчас продолжается судебный процесс.
В школе были шокированы инцидентом, поскольку там хвалили педагога за ее активную деятельность.
«С сожалением сообщаю вам, что учитель нашей школы был арестован полицией и обвинен в преступлениях, связанных с детьми», — отметила директор школы.