Курьезы
594
1 мин

Учительница музыки родила от 12-летнего ученика: чем все закончилось

Учительницу музыки обвинили в сексуальном насилии над школьником.

Вера Хмельницкая
Учительница родила от ученика

Учительница родила от ученика / © Associated Press

В Австралии 33-летняя учительница родила от 12-летнего ученика, которого неоднократно насиловала.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

33-летняя Наоми Текеа Крейг была замужней матерью и преподавала в школе. В октябре 2024 года она начала совершать сексуальное насилие против своего 12-летнего ученика. Изнасилования продолжались более года — вплоть до декабря 2025 года, когда ее разоблачили.

Однако к этому времени женщина забеременела от своей жертвы и родила. Тест ДНК это подтвердил, 13-летний школьник также не отрицал, что младенец его.

Женщина на суде признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Ей запрещено видеться с малолетними детьми, включая своего старшего сына. Однако контактировать с младенцем ей можно.

Сейчас продолжается судебный процесс.

В школе были шокированы инцидентом, поскольку там хвалили педагога за ее активную деятельность.

«С сожалением сообщаю вам, что учитель нашей школы был арестован полицией и обвинен в преступлениях, связанных с детьми», — отметила директор школы.

Напомним, вчительница дома соблазнила 17-летнего ученика

594
