В Киеве 36-летней женщине объявили подозрение за систематические пытки собственного девятилетнего сына. Пока внешне семья казалась благополучной, мальчик страдал от зверских издевательств. Его забрали из семьи, и это уже не первый ребенок, которого изымают у женщины. Стали известны ужасные подробности домашнего насилия.

Об этом корреспонденту ТСН рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

Как мать пытала своего сына?

По данным следствия, 36-летняя киевлянка издевалась над ребенком: заставляла мальчика ночевать в туалете, иногда голым, связывала его шнуром от телефона. Также просила сына за минуту съесть зачерствевший хлеб, а когда он не успел — порезала ему голову кухонным ножом. По данным прокуратуры, ребенка били руками, ногами и предметами быта. А сама горе-мать желала мальчику смерти.

«При этом утром мама его одевала и вела в школу. То есть внешне это выглядело, как обычная благополучная семья. Что там на самом деле происходило — это собственно только ребенок переживал наедине с собой», — рассказала Винокурова.

Издевательства продолжались, пока мать не зажала руку ребенка в дверях. Эту травму заметили в школе, после чего мальчика изъяли из семьи. Сейчас он находится в детском доме семейного типа, где с ним работают психологи.

«Мальчика изъяли из семьи в апреле месяце, как стало известно о тех издевательствах, которые ему пришлось пережить в семье. В школу он пришел с травмами пальцев. И учителя это увидели и спросили у него собственно, что произошло. И ребенок рассказал, что это мама таким образом его наказывала — втыкая его руку в дверь и при этом закрыла дверь», — рассказала Винокурова.

Второго своего ребенка женщина не обижает

Подозреваемая проживает с новым мужем и младшим сыном, которого не обижает.

"Объяснить такие действия женщины довольно трудно, потому что она работает, у нее есть еще меньшый сын, она живет со своим новым мужем — отцом этого второго ребенка, второго ребенка она не обижает. Вся агрессия почему-то шла именно на этого мальчика. Сейчас он уже живет в доме семейного типа и время от времени вспоминает снова какие-то шокирующие детали своей жизни с мамой», — сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры.

Что решил суд?

Женщине сообщили о подозрении в пытках и систематическом домашнем насилии. Ей грозит до шести лет заключения. Суд избрал фигурантке меру пресечения — ночной домашний арест. В Киевской городской прокуратуре заявили, что это решение будут обжаловать и просить о содержании под стражей.

«Мы просили применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей. Собственно не согласны с той мерой пресечения, которая сейчас избрана судом, будем подавать апелляционную жалобу. Суд мотивировал это тем, что женщина должна работать, она работает, ей нужно ходить на работу, поэтому собственно и ночной домашний арест. Ну и, конечно, мы будем решать вопрос, чтобы ее лишили родительских прав именно вот на этого ребенка, на этого мальчика», — сообщила Винокурова.

Она отметила, что мать не признает свою вину в избиениях сына и других оскорблениях в его адрес.

«Она говорит, что какие-то травмы, которые он получал, — это потому, что он в школе дрался с другими детьми, травмировался, как все другие дети. То есть ни в коем случае не признает вину«, — сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Мальчик не называет женщину «мамой». Ранее у нее уже изъяли дочь

Она также обратила внимание, что когда мальчик рассказывает пережитые события, то не называет свою обидчицу «мамой», а говорит «она».

Ранее у горе-матери уже изъяли дочь и лишили родительских прав.

«На учете (у психиатра — ред.) она не стоит, но у нее были также проблемы так сказать с другими детьми. Еще у нее была девочка. Ее раньше, достаточно давно отобрали социальные службы, лишили родительских прав. Не год и не два назад. Она всегда стояла на учете, как мать, за которой нужно присматривать социальным службам. Это была семья, которая должна была быть под наблюдением», — рассказала Винокурова.

Она добавила, что внешне — это обычная украинская семья. Мама не злоупотребляет алкоголем и семья не живет за чертой бедности. Поэтому, глядя со стороны, нельзя сделать выводов, что там что-то может быть не так.

К слову, ранее на Ивано-Франковщине начальнице службы по делам детей объявили подозрение из-за служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Чиновница три года игнорировала жалобы учителей на пытки семерых воспитанников детского дома семейного типа их отцом. Вместо проверок чиновница составляла фиктивные отчеты о благополучии семьи, ни разу не пообщавшись с детьми лично.