Курс валют на 27 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 января По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составила 43,12 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 41 копейку) и злотого (прибавил 9 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

1 доллар США - 43,12 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро - 51,06 (+41 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 12,13 (+9 коп.)

Ранее стало известно, каков будет курс валют на понедельник, 26 января.

Так, стоимость доллара уменьшилась на 3 копеек, евро прибавил еще 13 копеек, злотый вырос на 4 копейки.

Показатели соответственно 43,13, 50,65, 12,04.