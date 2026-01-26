ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
896
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 27 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 января По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составила 43,12 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 41 копейку) и злотого (прибавил 9 копеек).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,12 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 51,06 (+41 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,13 (+9 коп.)

Ранее стало известно, каков будет курс валют на понедельник, 26 января.

Так, стоимость доллара уменьшилась на 3 копеек, евро прибавил еще 13 копеек, злотый вырос на 4 копейки.

Показатели соответственно 43,13, 50,65, 12,04.

Дата публикации
Количество просмотров
896
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie