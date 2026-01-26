Что означает прилет голубя к окну по народным приметам / © pexels.com

В народной традиции голубь всегда символизировал чистоту, мир и хорошие новости. Его появление у дома считалось благословением, но подлинный смысл скрыт в его поведении. Именно оно может раскрыть, что ждет вас в ближайшее время.

Хорошие новости уже на пути

Если голубь спокойно сидит у вашего окна — готовьтесь к приятным переменам. Это может быть долгожданное повышение, взаимность в любви или другое событие, которое принесет счастье.

Пополнение и большие радости

Птица с чем-то в клюве — знак рождения ребенка или другой большой радости. Иногда это может быть символом финансовой прибыли. Даже след, оставленный на подоконнике, в народе считался предвестником денег.

Время романтики

Если голуби воркуют или садятся парами — это сигнал о новой любви или укреплении уже существующих отношений. А когда птица внимательно заглядывает в окно — ждите гостей или громкого празднования.

Когда знак несет тревогу

Не всегда появление голубя означает что-нибудь хорошее. Драки птиц на балконе могут предвещать ссору в семье. Голубь, стучащий клювом в стекло, — предупреждение о возможной болезни кого-то из близких. А если одна и та же птица возвращается снова и снова, даже несмотря на ваши попытки ее прогнать, это может быть знаком будущих трудностей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.