В Харькове прилет баллистики по школе: есть пострадавшие, произошел блэкаут

Харьков подвергся новому вражескому обстрелу 26 января. Часть города осталась без света, а Индустриальный район пострадал от попадания баллистической ракеты по школе и жилым многоэтажкам. Есть пострадавшие.

Городской голова Игорь Терехов сообщил об этом в 19:56.

«На данный момент известно о двух пострадавших», — сообщил мэр.

После прилетов произошел блекаут: часть города ушла в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения. Жителям советуют временно выключить бытовые приборы по безопасности.

Кроме того, в Слободском районе наблюдается движение разведывательного беспилотного летательного аппарата, дополнительно подчеркивающего угрозу для населения.

Мэр призвал харьковчан соблюдать правила гражданской безопасности, оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными во время воздушных атак.

