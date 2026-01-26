ТСН в социальных сетях

Украина
285
1 мин

В Харькове прилет баллистики по школе: есть пострадавшие, произошел блэкаут

В результате атаки на Харьков повреждены школа и жилые дома. Часть города без света, в Слободском районе зафиксировано движение разведывательного дрона.

Вера Хмельницкая
В Харькове прилет баллистики по школе: есть пострадавшие, произошел блэкаут

Вражеские удары по Харькову / © tsn.ua

Харьков подвергся новому вражескому обстрелу 26 января. Часть города осталась без света, а Индустриальный район пострадал от попадания баллистической ракеты по школе и жилым многоэтажкам. Есть пострадавшие.

Городской голова Игорь Терехов сообщил об этом в 19:56.

«На данный момент известно о двух пострадавших», — сообщил мэр.

После прилетов произошел блекаут: часть города ушла в темноту, а в сети зафиксированы скачки напряжения. Жителям советуют временно выключить бытовые приборы по безопасности.

Кроме того, в Слободском районе наблюдается движение разведывательного беспилотного летательного аппарата, дополнительно подчеркивающего угрозу для населения.

Мэр призвал харьковчан соблюдать правила гражданской безопасности, оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными во время воздушных атак.

Дополняется днем 26 января в Киеве зафиксировали пролет российского «Шахеда», впрочем, воздушную тревогу не объявляли.

