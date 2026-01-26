Орбан вызвал украинского посла и выдвинул обвинение стране — что известно

Орбан после слов Зеленского распорядился вызвать посла Украины / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении вызвать украинского посла в Будапеште после высказываний президента Украины Владимира Зеленского и якобы попытками Киева повлиять на внутриполитические процессы в Венгрии.

Об этом глава венгерского правительства сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

По словам Орбана, на прошлой неделе со стороны украинских политиков, а также главы государства звучали резкие заявления в адрес Венгрии и ее руководства. Венгерские службы безопасности, утверждает премьер, проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что эти действия могут являться элементом скоординированной кампании с целью влияния на парламентские выборы в стране.

«Мы не позволим ни одному государству подвергать сомнению суверенитет Венгрии или честность нашего избирательного процесса», — подчеркнул Орбан.

В этой связи он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто провести встречу с послом Украины и донести позицию венгерской стороны. Премьер подчеркнул, что Будапешт и дальше будет защищать собственные национальные интересы.

На днях президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что «каждый Виктор, пытающийся торговать европейскими интересами, заслуживает затыльника «, не уточнив, кого именно имел в виду.

Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на эти слова.