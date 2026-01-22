Зеленский рассказал, что обсуждали с Трампом: подробности заявления

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом. Стороны обсудили насущные потребности украинской обороны, в частности, усиление ПВО, а также согласовали дальнейшую работу дипломатических команд.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном заявлении.

Зеленский оценил результаты переговоров, назвав встречу «хорошей, продуктивной и содержательной». По его словам, коммуникация между Киевом и командой Трампа проходит в интенсивном режиме.

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены», — отметил президент.

Также темой разговора стала защита украинского неба от российских атак. Зеленский напомнил, что предыдущие переговоры с Трампом уже принесли реальные результаты посредством усиления противовоздушной обороны.

«Говорили сегодня и про ПВО для Украины — предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», — подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил за предыдущий пакет ракет для систем ПВО, которые уже спасают жизнь украинцев, и озвучил запрос на новые поставки.

«Попросил о дополнительном (пакете ракет — ред.). Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа», — подытожил Зеленский.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский подверг резкой критике тех европейских политиков, которые, пользуясь финансовой поддержкой ЕС, одновременно работают против его интересов.

Он предостерег, что силы, стремящиеся разрушить Европу, действуют не только извне, но и внутри континента, и подчеркнул, что европейские столицы не должны превращаться в «маленькие москвы». Эти слова стали очевидным намеком на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.