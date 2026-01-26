Орбан після слів Зеленського розпорядився викликати посла України / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір викликати українського посла в Будапешті після висловлювань президента України Володимира Зеленського та нібито спробами Києва вплинути на внутрішньополітичні процеси в Угорщині.

Про це очільник угорського уряду повідомив у відеозверненні, опублікованому на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, минулого тижня з боку українських політиків, а також від глави держави лунали різкі заяви на адресу Угорщини та її керівництва. Угорські служби безпеки, стверджує прем’єр, проаналізували ситуацію та дійшли висновку, що ці дії можуть бути елементом скоординованої кампанії з метою впливу на парламентські вибори в країні.

«Ми не дозволимо жодній державі ставити під сумнів суверенітет Угорщини або чесність нашого виборчого процесу», — наголосив Орбан.

У зв’язку з цим він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто провести зустріч з послом України та донести позицію угорської сторони. Прем’єр підкреслив, що Будапешт і надалі захищатиме власні національні інтереси.

Днями президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що «кожен Віктор, який намагається торгувати європейськими інтересами, заслуговує на потиличник», не уточнивши, кого саме мав на увазі.

Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на ці слова.