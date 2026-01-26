Чоловік ризикнув купити iPhone на Temu: результат виявився несподіваним

iPhone 17 / © Associated Press

Блогер вирішив на власному досвіді з’ясувати, що насправді отримують покупці, замовляючи відновлені iPhone на популярному китайському маркетплейсі Temu, який часто асоціюють із низькими цінами та сумнівною якістю товарів.

Деталі розповідає SupercarBlondie.

Для експерименту було придбано два відновлені iPhone 14 Pro. Результат розпакування виявився несподівано позитивним.

Перший смартфон зовні виглядав значно краще, ніж очікувалося: на екрані була заводська захисна плівка, корпус – майже без слідів використання. У комплекті йшли зарядний адаптер і кабель (щоправда, неоригінальні). Пристрій коректно працював, екран та всі функції успішно пройшли перевірку.

Відновлений iPhone з Temu. / © Фото з відкритих джерел

Другий iPhone виявився ще кращим за станом – без подряпин на корпусі, а рівень зношеності акумулятора був трохи меншим: 83% проти 80% у першого. Діагностика також не виявила жодних технічних проблем.

Під час детального розбору блогер встановив, що в обох смартфонах використовуються оригінальні комплектуючі Apple, без ознак ремонту чи заміни деталей. Індикатори контакту з вологою залишалися чистими, що свідчить про відсутність потрапляння води. У цих двох випадках пристрої були справжніми та перебували у стані, близькому до ідеального.

Втім, експерти застерігають: купівля техніки на Temu все одно залишається ризикованою. Маркетплейс не продає товари напряму – усі пропозиції розміщують сторонні продавці, тому якість може суттєво відрізнятися й перетворитися на справжню “лотерею”.

Крім того, ціна також не стала перевагою: кожен iPhone 14 Pro коштував блогеру близько 858 канадських доларів (приблизно 27 тисяч гривень), що вище за середню ринкову вартість відновлених моделей. При цьому на Temu й досі трапляється чимало оголошень із підробленими або несправжніми пристроями.

