У Харкові "приліт" балістики по школі: є постраждалі, стався блекаут
Внаслідок атаки на Харків пошкоджено школу та житлові будинки. Частина міста без світла, у Слобідському районі зафіксовано рух розвідувального дрона.
Харків зазнав нового ворожого обстрілу 26 січня. Частина міста залишилася без світла, а Індустріальний район постраждав від влучання балістичної ракети по школі та житлових багатоповерхівках. Є постраждалі.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про це о 19:56.
«На цю хвилину відомо про двох постраждалих», — повідомив мер.
Після «прильотів» стався блекаут: частина міста поринула в темряву, а в мережі зафіксовані стрибки напруги. Жителям радять тимчасово вимкнути побутові прилади для безпеки.
Крім того, у Слобідському районі спостерігається рух розвідувального безпілотного літального апарату, що додатково підкреслює загрозу для населення.
Мер закликав харків’ян дотримуватися правил цивільної безпеки, залишатися в укриттях та бути максимально обережними під час повітряних атак.
Вдень 26 січня у Києві зафіксували проліт російського «Шахеда», втім повітряну тривогу не оголошували.