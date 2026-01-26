ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
924
1 хв

У Харкові "приліт" балістики по школі: є постраждалі, стався блекаут

Внаслідок атаки на Харків пошкоджено школу та житлові будинки. Частина міста без світла, у Слобідському районі зафіксовано рух розвідувального дрона.

Віра Хмельницька
У Харкові "приліт" балістики по школі: є постраждалі, стався блекаут

Ворожі удари по Харкову / © tsn.ua

Харків зазнав нового ворожого обстрілу 26 січня. Частина міста залишилася без світла, а Індустріальний район постраждав від влучання балістичної ракети по школі та житлових багатоповерхівках. Є постраждалі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про це о 19:56.

«На цю хвилину відомо про двох постраждалих», — повідомив мер.

Після «прильотів» стався блекаут: частина міста поринула в темряву, а в мережі зафіксовані стрибки напруги. Жителям радять тимчасово вимкнути побутові прилади для безпеки.

Крім того, у Слобідському районі спостерігається рух розвідувального безпілотного літального апарату, що додатково підкреслює загрозу для населення.

Мер закликав харків’ян дотримуватися правил цивільної безпеки, залишатися в укриттях та бути максимально обережними під час повітряних атак.

Вдень 26 січня у Києві зафіксували проліт російського «Шахеда», втім повітряну тривогу не оголошували.

