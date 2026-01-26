"Шахед" пролетів над Києвом, а тривогу не оголосили: чому це дуже погана новина

"Шахед" / © Associated Press

Проліт ворожого дрона над центром Києва без оголошення повітряної тривоги є тривожним сигналом може свідчити не про відсутність роботи ППО, а про політ БпЛА нижче за висоту у 100 метрів. Але найгіршим є досягнення ворожого дрона столиці без виявлення, що говорить про стратегічну інформацію, якою володіє РФ.

Про це розповів Микола Мельник, екскомандир механізованої роти M2 Bradley, в ефірі «День.LIVE».

Тривогу оголосили на кілька хвилин пізніше

Військовому поставили питання про те, чи справді інцидент сигналізує про те, що у нас є проблема з ППО. За його словами, дрон зміг дістатися Києва без раннього виявлення, ймовірно, через те, що летів на низькій висоті.

Мельник також акцентував: той факт, що безпілотник зміг пройти маршрут до столиці і не був виявлений, є дуже тривожним. Це свідчить про те, що росіяни володіють інформацією про розташування наших постів ППО та МВГ.

«Якщо це відбулося — для нас це дуже погані новини», — завершив ветеран ЗСУ.

Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу удару безпілотниками.

«Київ — загроза застосування ворожих БпЛА», — йшлося у повідомленні Пвітряних сил.

Людей попросили терміново пройти в укриття цивільного захисту.