"Шахед" пролетів над Києвом, а тривогу не оголосили: чому це дуже погана новина
Вдень 26 січня у Києві зафіксували проліт російського “Шахеда”, втім повітряну тривогу не оголошували.
Проліт ворожого дрона над центром Києва без оголошення повітряної тривоги є тривожним сигналом може свідчити не про відсутність роботи ППО, а про політ БпЛА нижче за висоту у 100 метрів. Але найгіршим є досягнення ворожого дрона столиці без виявлення, що говорить про стратегічну інформацію, якою володіє РФ.
Про це розповів Микола Мельник, екскомандир механізованої роти M2 Bradley, в ефірі «День.LIVE».
Тривогу оголосили на кілька хвилин пізніше
Військовому поставили питання про те, чи справді інцидент сигналізує про те, що у нас є проблема з ППО. За його словами, дрон зміг дістатися Києва без раннього виявлення, ймовірно, через те, що летів на низькій висоті.
Мельник також акцентував: той факт, що безпілотник зміг пройти маршрут до столиці і не був виявлений, є дуже тривожним. Це свідчить про те, що росіяни володіють інформацією про розташування наших постів ППО та МВГ.
«Якщо це відбулося — для нас це дуже погані новини», — завершив ветеран ЗСУ.
Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу удару безпілотниками.
«Київ — загроза застосування ворожих БпЛА», — йшлося у повідомленні Пвітряних сил.
Людей попросили терміново пройти в укриття цивільного захисту.