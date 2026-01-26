ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1949
Час на прочитання
1 хв

"Шахед" пролетів над Києвом, а тривогу не оголосили: чому це дуже погана новина

Вдень 26 січня у Києві зафіксували проліт російського “Шахеда”, втім повітряну тривогу не оголошували.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахед"

"Шахед" / © Associated Press

Проліт ворожого дрона над центром Києва без оголошення повітряної тривоги є тривожним сигналом може свідчити не про відсутність роботи ППО, а про політ БпЛА нижче за висоту у 100 метрів. Але найгіршим є досягнення ворожого дрона столиці без виявлення, що говорить про стратегічну інформацію, якою володіє РФ.

Про це розповів Микола Мельник, екскомандир механізованої роти M2 Bradley, в ефірі «День.LIVE».

Тривогу оголосили на кілька хвилин пізніше

Військовому поставили питання про те, чи справді інцидент сигналізує про те, що у нас є проблема з ППО. За його словами, дрон зміг дістатися Києва без раннього виявлення, ймовірно, через те, що летів на низькій висоті.

Мельник також акцентував: той факт, що безпілотник зміг пройти маршрут до столиці і не був виявлений, є дуже тривожним. Це свідчить про те, що росіяни володіють інформацією про розташування наших постів ППО та МВГ.

«Якщо це відбулося — для нас це дуже погані новини», — завершив ветеран ЗСУ.

Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу удару безпілотниками.

«Київ — загроза застосування ворожих БпЛА», — йшлося у повідомленні Пвітряних сил.

Людей попросили терміново пройти в укриття цивільного захисту.

Дата публікації
Кількість переглядів
1949
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie