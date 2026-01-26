Дівчина не запросила рідну матір на весілля: реакція родини шокувала

Наречена шокувала родичів, не запросивши матір на свято. / © pexels.com

Жителька Польщі Іга не запросила на весілля рідну матір і наразилася на критику від родичів.

Свою історію дівчина розповіла виданню Оnet.

Після випускних іспитів зі школи мати чітко дала зрозуміти, що Іга або піде на роботу та робитиме внесок в утримання домашнього господарства, або їй доведеться переїхати.

Дівчині допомагав батько, який покинув сім’ю, коли Ізі було 12 років. Але цього було мало, тому вона була змушена працювати протягом усього навчання в коледжі.

Іга згадує, що мати не змогла пробачити своєму колишньому чоловіку те, що він покинув її. Тому нерідко зганяла злість на дочці. За її словами, мати — жахлива людина: самозакохана, владна, постійно критикує все і всіх. Розлучення стало для неї досвідом, який змінив її життя. Вона не могла повірити, що її покинув чоловік.

«І вона зривалася на мені. Вона завжди казала: „Чому ти дивишся на мене такими його очима? Очевидно, що ти його нащадок“. Завжди мене критикувала, завжди була чимось незадоволена», — зітхає Іга.

Життя з такою матір’ю було неприємним. Дівчина виросла, повна комплексів та заборон. Але завжди добре вчилася в школі, тому без проблем вступила до коледжу.

Іга знайшла кімнату, працювала вихідними та доглядала за дітьми вечорами. Це була її улюблена робота. Після того, як діти лягали спати, вона вчилася. І заробляла гроші погодинно.

Далі оповідачка познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком в університеті. Вони разом закінчили навчання та зустрічалися чотири роки. Молоді люди разом орендували квартиру, а потім вирішили одружитися.

«Я запросила на весілля батька, його нову дружину та їхніх дітей. Я вирішила не запрошувати матір. Вона не цікавилася моїм майбутнім, не хотіла допомагати мені здобувати освіту, і я вирішила, що вона того не варта. Мої свекри не втручалися; вони вирішили, що це моя справа», — каже Іга.

Але дівчина запросила практично всю свою родину, з якою підтримувала час від часу спілкування, материних сестру, дядьків, тіток. Іга вважає, що це було правильно, оскільки у них спільна кров.

«У мене невелика родина, тому я вважала це своїм обов’язком. Весілля пройшло успішно; думаю, всі добре провели час. Але була, і досі є, одна проблема. Після весілля родина моєї мами розірвала зі мною зв’язки. Вони вважали мене поганою дочкою, бо моя мама теж мала б там бути. Чесно кажучи, я шокована, бо всі знали, які в мене з нею стосунки», — каже Іга.

Після весілля телефонні дзвінки сипалися і сипалися. Її тітки наполягали, що мати — це мати, тому Іга не повинна була ухвалювати таке рішення. Вона намагалася пояснити, уточнити, але нічого не змінилося. Родина її матері вирішила, що Іга повелася неналежно.

«Я не розумію цих аргументів. Усі знають, як зі мною поводилися. Вони знають, як сильно мене образила моя мати. Чи справді того факту, що вона мене народила, достатньо, щоб це стерти? Чи мала вона зіпсувати мій прекрасний день? Чи мала вона сяяти як мати нареченої? Для мене очевидно, що вона мусила зіткнутися з наслідками своїх рішень. Для її родини це непробачно, ніби материнство виправдовує все», — каже Іга.

Дівчина глибоко засмучена цим. Родина її матері вважає, що вона завдала їй великого болю та страждань. Іга скаржиться, що ніхто не врахував її власні почуття та вчинок матері. Ніби мати завжди була важливішою за доньку.

