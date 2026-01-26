ТСН у соціальних мережах

Еліна Світоліна здобула перемогу у яскравому образі від відомого бренду

Українка вчетверте вийшла у чвертьфінал Australian Open. Раніше їй вдалаося це у 2018, 2019 та 2025 роках. Щоразу у своїх луках для виходу на корт вона обирає лаконічність.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву в матчі 1/8 фіналу і вийшла у чвертьфінал Australian Open. Для важливого турніру спортсменка знову обрала образ від бренду Adidas.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Лук спортсменки цього разу був яскравим і включав помаранчеву майку та коротку легку білу спідничку з шортами. Також вона взула кросівки з елементами м’ятного кольору.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Волосся тенісистка зібрала у низький пучок, макіяжу на її обличчі майже не було, а з прикрас вона обрала діамантові сережки, кілька лаконічних підвісок від відомого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels, а на зап’ясті у неї був «тенісний браслет» лаконічного дизайну.

Еліна Світоліна / © Associated Press

Еліна Світоліна / © Associated Press

Раніше спортсменка продемонструвала схожі образи на Australian Open-2026, але вони були монохромними.

