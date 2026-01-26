- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Діана Крюгер короткою спідницею підкреслила стрункі ноги і прийшла на фешншоу
49-річна акторка у чорному вбранні з білим акцентом з’явилася на Паризькому тижні моди.
Діана Крюгер відвідала показ чоловічої колекції Patou осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Перед фотографами вона позувала з парасолькою.
Зірка обрала для своєї появи чорне вбрання, яке складалося з жакета з довгими рукавами та асиметричною блискавкою-застібкою і короткої спідниці вільного силуету. Довжина міді чудово підкреслила її стрункі ноги. На Крюгер також була біла сорочка з цікавим коміром, прикрашеним цікавою золотою брошкою-трубою.
Діана скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і чорною шкіряною сумкою. У неї була хвиляста зачіска, ніжний макіяж і світло-блакитний педикюр.
Нагадаємо, Діана Крюгер на модному показі Ami Paris постала у чорній шовковій сорочці і білих штанях.