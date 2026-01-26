Діана Крюгер короткою спідницею підкреслила стрункі ноги і прийшла на фешншоу

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер відвідала показ чоловічої колекції Patou осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Перед фотографами вона позувала з парасолькою.

Зірка обрала для своєї появи чорне вбрання, яке складалося з жакета з довгими рукавами та асиметричною блискавкою-застібкою і короткої спідниці вільного силуету. Довжина міді чудово підкреслила її стрункі ноги. На Крюгер також була біла сорочка з цікавим коміром, прикрашеним цікавою золотою брошкою-трубою.

Діана Крюгер

Діана скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і чорною шкіряною сумкою. У неї була хвиляста зачіска, ніжний макіяж і світло-блакитний педикюр.

Нагадаємо, Діана Крюгер на модному показі Ami Paris постала у чорній шовковій сорочці і білих штанях.