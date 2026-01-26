ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Діана Крюгер короткою спідницею підкреслила стрункі ноги і прийшла на фешншоу

49-річна акторка у чорному вбранні з білим акцентом з’явилася на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер відвідала показ чоловічої колекції Patou осінь-зима 2026-2027, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Перед фотографами вона позувала з парасолькою.

Зірка обрала для своєї появи чорне вбрання, яке складалося з жакета з довгими рукавами та асиметричною блискавкою-застібкою і короткої спідниці вільного силуету. Довжина міді чудово підкреслила її стрункі ноги. На Крюгер також була біла сорочка з цікавим коміром, прикрашеним цікавою золотою брошкою-трубою.

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана скомбінувала з чорними босоніжками на шпильках і чорною шкіряною сумкою. У неї була хвиляста зачіска, ніжний макіяж і світло-блакитний педикюр.

Нагадаємо, Діана Крюгер на модному показі Ami Paris постала у чорній шовковій сорочці і білих штанях.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie