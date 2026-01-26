Перший вихід після скандалу з сином: папараці заскочили Вікторію і Девіда Бекхемів під час Тижня моди у Парижі

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Реклама

Вікторія і Девід Бекхеми вперше вийшли у світ після нещодавнього скандалу з їхнім сином Брукліном. Подружжя з’явилося на показі Haute Couture весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Папараці зазнімкували, як вони після завершення шоу йшли червоною доріжкою.

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Віккі була одягнена у чорне вбрання з високою горловиною, довгими рукавами з розрізами та високим розрізом на спідниці. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками і чорною лакованою сумкою з крокодилячим тисненням. У дизайнерки було укладання з локонами, легкий макіяж і темно-коричневий манікюр. Руку вона прикрасила браслетом.

На Девіді був костюм графітового відтінку, біла сорочка, темна хустка-паше у нагрудній кишені, чорна краватка і чорні туфлі з пензликами.

Реклама

Позаду Вікторії і Девіда йшли їхні сини зі своїми дівчатами — Ромео з Кім Тернбулл та Круз із Джекі Апостел, а також їхня донька Гарпер.

Нагадаємо, ходять чутки, що Бруклін Бекхем планує написати відверту книжку, схожу на ту, яку в січні 2023 року видав британський принц Гаррі.