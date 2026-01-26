ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
1 хв

Перший вихід після скандалу з сином: папараці заскочили Вікторію і Девіда Бекхемів під час Тижня моди у Парижі

Бекхеми відвідали модний показ у Франції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія і Девід Бекхеми

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія і Девід Бекхеми вперше вийшли у світ після нещодавнього скандалу з їхнім сином Брукліном. Подружжя з’явилося на показі Haute Couture весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Папараці зазнімкували, як вони після завершення шоу йшли червоною доріжкою.

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Вікторія і Девід Бекхеми / © Getty Images

Віккі була одягнена у чорне вбрання з високою горловиною, довгими рукавами з розрізами та високим розрізом на спідниці. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками і чорною лакованою сумкою з крокодилячим тисненням. У дизайнерки було укладання з локонами, легкий макіяж і темно-коричневий манікюр. Руку вона прикрасила браслетом.

На Девіді був костюм графітового відтінку, біла сорочка, темна хустка-паше у нагрудній кишені, чорна краватка і чорні туфлі з пензликами.

Позаду Вікторії і Девіда йшли їхні сини зі своїми дівчатами — Ромео з Кім Тернбулл та Круз із Джекі Апостел, а також їхня донька Гарпер.

Нагадаємо, ходять чутки, що Бруклін Бекхем планує написати відверту книжку, схожу на ту, яку в січні 2023 року видав британський принц Гаррі.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie