- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 1 хв
Перший вихід після скандалу з сином: папараці заскочили Вікторію і Девіда Бекхемів під час Тижня моди у Парижі
Бекхеми відвідали модний показ у Франції.
Вікторія і Девід Бекхеми вперше вийшли у світ після нещодавнього скандалу з їхнім сином Брукліном. Подружжя з’явилося на показі Haute Couture весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі. Папараці зазнімкували, як вони після завершення шоу йшли червоною доріжкою.
Віккі була одягнена у чорне вбрання з високою горловиною, довгими рукавами з розрізами та високим розрізом на спідниці. Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками і чорною лакованою сумкою з крокодилячим тисненням. У дизайнерки було укладання з локонами, легкий макіяж і темно-коричневий манікюр. Руку вона прикрасила браслетом.
На Девіді був костюм графітового відтінку, біла сорочка, темна хустка-паше у нагрудній кишені, чорна краватка і чорні туфлі з пензликами.
Позаду Вікторії і Девіда йшли їхні сини зі своїми дівчатами — Ромео з Кім Тернбулл та Круз із Джекі Апостел, а також їхня донька Гарпер.
Нагадаємо, ходять чутки, що Бруклін Бекхем планує написати відверту книжку, схожу на ту, яку в січні 2023 року видав британський принц Гаррі.