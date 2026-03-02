Дерева на тлі неба / © www.credits

Проте нарівні з позитивними змінами можуть відбутися і негативні: будь-якому добру в цей час може протистояти зло, що посилилося — можна навіть сказати, оперилося — силу якого не можна не враховувати.

Особливо важливо дослухатися до негативу всередині себе, оскільки в цей час кожен із нас може бути «полем битви» між позитивом і негативом, і тільки від нас самих залежить, що в результаті здобуде перемогу.

Овен

Сьогодні — втім, як і завжди — найголовніше для вас — тримати себе в руках, не піддаючись на провокації оточення, яких, найімовірніше, не бракуватиме — незабаром ви подякуєте собі за витримку.

Телець

Найважливіше завдання для представників знака — утримати себе в межах розумного, не піддаючись різного роду спокусам, які на деякий час можуть вивести вас зі стану готовності до ефективної роботи.

Близнята

Не варто ображатися на близьких людей, які, як вам здасться, вчинять стосовно вас не найблагороднішим чином: можливо, потрібно згадати про те, що вони — живі люди, а отже, можуть помилятися.

Рак

Професійні успіхи, яких ви досягли на цей момент, легко можуть запаморочити вам голову, а це поставить під сумнів стосунки з близькими й коханими людьми — не варто вже дуже сильно задирати ніс.

Лев

Найголовніше для представників вашого знака — зберігати спокій у будь-якій ситуації, оскільки тільки там ви зможете зберегти контроль — як над життям загалом, так і над самими собою, що для вас не менш важливо.

Діва

Зустріч із людиною, яка певний час тому відігравала серйозну роль у житті представників знака, найімовірніше, буде невипадковою — варто подумати над тим, для чого доля вам її влаштувала, і зробити висновки.

Терези

Обставини нинішнього — в усіх сенсах непростого — дня становлять небезпеку тільки для тих, за ким у долі значаться якісь гріхи, решті можна заспокоїтися і не перейматися з цього приводу.

Скорпіон

Представникам знака зірки наполегливо рекомендують провести день на самоті, якщо ж — зі зрозумілих причин — на початку тижня такої можливості не буде, потрібно хоча б поменше спілкуватися з оточенням.

Стрілець

Незважаючи на обставини, які здаватимуться цілком спокійними і сприятливими, повністю втрачати пильність все ж не слід — ситуація надто нестабільна, тож частка обережності не завадить.

Козоріг

Комплекс провини, який спробує вам навіяти хтось із оточення, не має нічого спільного з дійсністю, тому не варто брати його до уваги — найімовірніше, вашими почуттями просто маніпулюють.

Водолій

Не варто нікому мститися, навіть якщо для цього складуться максимально сприятливі обставини, а людина справді в чомусь винна перед вами: краще відсторонитися і подивитися, до чого призведе ситуація.

Риби

Вирішивши перейти на нове місце роботи або змінити сферу діяльності, дослухайтеся тільки до своїх бажань і прагнень — думка інших людей має мати тільки дорадчий голос, але не більше того.

