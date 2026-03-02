Що сіяти одразу після танення снігу: 7 стійких до холоду культур

Яку городину посіяти, коли зійде сніг

Чекати на ідеальне весняне тепло не завжди доцільно, оскільки ранній посів дозволяє максимально ефективно використати зимову вологу, що залишилася в землі. Для багатьох культур березень і квітень є оптимальними місяцями для висівання, адже тривалий світловий день та помірна вологість сприяють формуванню міцної кореневої системи.

Багато ранніх овочів і зелені мають природний механізм захисту від холоду. Висівання у ледь відталу землю дає рослинам можливість «загартуватися», що робить їх стійкішими до хвороб і шкідників, які активізуються пізніше, коли повітря прогріється. Експерти радять посіяти в ґрунт, щойно зійде сніг, такі культури.

Які види городини можна висівати в холодний ґрунт