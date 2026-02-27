Зодіакальний гороскоп на березень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

Така дислокація планет багато в чому визначить наш світогляд, коли свідомість виявиться начебто затуманеною — це ускладнить розуміння подій, які відбуваються, які будуть зовсім не такими, якими здадуться нам.

Повня також створить тауквадрат до Ліліт у Стрільці, який принесе масу неправдивої інформації та дифамацій, що торкнеться не тільки публічних — тих, що перебувають у центрі уваги, — осіб, а й простих людей.

Особливістю часу також стане ілюзорність і заглиблення в деталі, за якими загальну — і справжню — картину світу буде не видно. Також на початку місяця — у період ретроградності Юпітера — не варто ухвалювати важливих рішень і робити великі закупи, але вже 11 березня він вийде на прямий шлях, а разом із ним залагодиться чимало обставин, що ускладнюють наше життя, повертаючи нам звичну картину світу.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Зірки рекомендують звернути пильну увагу як на свої професійні позиції, де можливий повний і детальний аудит і необхідність відстоювати свій діловий авторитет, так і на стан здоров’я — тут важливо не ігнорувати найменших симптомів, щоб захопити можливу недугу на найранішій стадії. З гарних новин: магніт чарівності й привабливості, який подарує Венера, — жоден представник протилежної статі не пройде повз, не озирнувшись.

Телець

Небажано робити висновки з подій, що відбуваються в цей час, не маючи жодного найменшого уявлення про спонукальні причини, через які оточення будуть здійснювати ті чи інші вчинки, і не розібравшись у причинно-наслідкових зв’язках, що до них призвели, легко припуститися багатьох прикрих помилок. Особливо дбайливо слід ставитися до романтичних почуттів, які в цей час тільки почнуть зароджуватися: зараз їх легко буде зруйнувати й дуже складно, а в деяких випадках і неможливо, — повернути.

Близнята

Необхідно стримувати дратівливість, яка може здолати на початку місяця: вона негативно відіб’ється одразу на двох важливих сферах життя — кар’єрі та нерухомості, тож щоб згодом не жалкувати про марно витрачені можливості й здані позиції, необхідно контролювати свої емоції. Особисте життя потішить серйозними пропозиціями — як щодо спільного життя, так і щодо офіційного оформлення вже сформованих стосунків, але лише самим представникам знака вирішувати, давати на них згоду чи ні.

Рак

Справжні бенефіціари місяця можуть розраховувати на везіння в усіх сферах життя, і навіть місячне затемнення, яке, образно кажучи, підставить ніжку іншим представникам зодіакального кола, у цьому разі ввімкне підтримку з-за кордону — до того ж, як у діловому, так і в особистому плані. Головне — якнайшвидше завершити всі наявні наразі проєкти, тоді можна буде розраховувати на початок нових, і, як наслідок, серйозне кар’єрне зростання і значний фінансовий успіх.

Лев

Не варто намагатися пояснити події, що відбуваються, активними учасниками яких мимоволі стануть представники знака, з логічного погляду — найімовірніше, зробити це не вдасться, а, отже, треба просто прийняти їх як належне. У засобах у цей час браку не бракуватиме, але експериментувати з ними не варто — вийде собі дорожче. Поїздки виявляться успішними не лише у професійному, а й в особистому плані — у них можуть зав’язатися романтичні стосунки, які матимуть серйозні й довготривалі перспективи.

Діва

Зірки не радять ризикувати своїм бізнесом і фінансами, які можуть перебувати під ударом до середини квітня — на цей час і варто перенести роботу над ними. Поки що ж бажано зосередитися на наведенні ладу — до того ж, як у справах, де з хаосу вдасться створити гармонію, так і у власному організмі — саме час пройти обстеження, а ще ліпше — вирушити для лікування й профілактики до хорошого санаторію. Вдалими будуть публічні виступи на конференціях — як наукового, так і професійного спрямування.

Терези

У будь-якій важливій справі — професійного, кар’єрного або фінансового характеру — дуже важлива підтримка партнерів, поодинці жодне питання вирішити, найімовірніше, не вдасться. Ті, хто поки що не знайшов довгоочікуваного особистого щастя, зможуть зустріти людину, яку малювали у своїх мріях, і закрутити роман, який матиме далекосяжні наслідки. Не варто відмовлятися від дрібної, рутинної роботи: зрештою, вона не лише допоможе навести лад у справах, а й дасть змогу виявити — і виправити — деталь, що довго гальмувала успішний рух вперед.

Скорпіон

Майбутній місяць — час ірраціональних подій, які неможливо буде ні передбачити, ні прорахувати, та й розв’язати важливі питання вдасться виключно за допомогою інтуїції — логіка в цей час виявиться безсилою. У стосунках із дітьми й коханими людьми небажано йти напролом, намагаючись змусити їх вчинити так, як хочеться представникам знака, ліпше залишити за ними право керуватися власними уявленнями про те, що правильно, а що ні, тоді і дорікати в невдачі вони зможуть тільки собі.

Стрілець

Сонячне затемнення приверне особливу увагу до справ близьких людей і своєї оселі загалом — тут можуть почати ламатися навіть ті прилади, які служили вірою і правдою дуже багато років. До появи в житті нової людини треба поставитися з максимальною увагою: найімовірніше, вона прийде в нього надовго, а в деяких випадках і назавжди, тож із цим почуттям, що згодом почне нагадувати хворобу й божевілля, коли все розумієш, але нічого змінити не можеш, жартувати не варто — не можна дозволити собі її втратити.

Козоріг

Час, коли дратуватимуть усі й уся, без винятку: робота, поїздки, контакти, але особливо — оточення, яке можуть поводитися так, начебто домовилися дошкуляти представникам знака. Головне — вчасно згадати, що такий — не найприємніший — ефект буде зумовлено небесною конфігурацією зірок і планет: змінити її не можна, зате можна прийняти «умови гри» та пристосуватися до них. Особливої небезпеки слід дотримуватися за кермом — нерозважливість і відчайдушність у цей час неприпустимі.

Водолій

Нинішній місяць для представників знака — найгрошовіший у році: вдасться добре заробити не лише на місці основної діяльності, а й на вигідних підробітках, які їм запропонують у цей час. Серед приємних несподіванок часу можна назвати доленосне знайомство, що здатне повністю змінити життя, та отримання довгоочікуваних документів, на оформлення яких уже ніхто не сподівався, але події покажуть, що ніколи не варто впадати у відчай — мрії збуваються тоді, коли на це зовсім не чекаєш.

Риби

Енергії, що дає змогу жити й творити, виявиться настільки багато, що основним завданням стане її приборкання — вирвавшись назовні, вона може «вилитися» в найрізноманітніші форми — від закоханості до дратівливості, що не лише не допоможе, а й ускладнить досягнення поставлених — насамперед, професійних — цілей. Недуги, з якими доведеться зіткнутися, носитимуть психосоматичний характер, тому й боротися з ними треба, лікуючи не тіло, а душу. Перша декада березня виявиться щедрою на приємні сюрпризи — насамперед, на подарунки.

