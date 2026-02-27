ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 28 лютого — 1 березня

Вихідними очікується незначне підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі у вихідні

Чи будуть магнітні бурі у вихідні / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 28 лютого — 1 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 28 лютого, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. Однак, у неділю, 1 березня, буде підвищення сонячної активності, що спричинить слабкі магнітні бурі.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

