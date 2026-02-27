ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 28 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 28 лютого?

Місяць розповідає

День мудрості, коли відкриваються таємні — і дуже важливі — знання, що стосуються як навколишнього світу, так і самих себе. У цей час необхідно, образно кажучи, думати про свою душу — відчути духовну спорідненість із людством, природою, світобудовою.

Місяць рекомендує

Час ідеально підходить для того, щоб побути наодинці з собою: можна залишитися вдома, але краще, якщо дасть змогу погода, виїхати на природу або хоча б вирушити на прогулянку до найближчого парку. Головне почуття, яке — на думку зірок — треба випробувати цього дня — подяка, і неважливо, до кого вона матиме безпосередній стосунок — до людей або до бога, головне — дати зрозуміти, що ми здатні не лише брати, а й віддавати.

Місяць застерігає

Небажано вирушати в поїздки — особливо далекі й довготривалі, тому їх краще перенести на деякий час, навряд чи вони будуть успішними. Також не варто нікуди поспішати, оскільки в такому режимі можна наробити безліч образливих помилок, які складно буде виправити.

