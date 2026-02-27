Не лише гіпертонія: лікарі назвали сім категорій людей, яким кава заборонена

Кава в турці

Для значної частини людей ранковий ритуал починається саме з кави. Попри багатий вітамінний склад та вміст антиоксидантів, цей напій має і зворотний бік, здатний негативно вплинути на здоров’я.

Здатність кави підвищувати артеріальний тиск та дарувати заряд енергії — факт загальновідомий. Проте гіпертонія — далеко не єдине протипоказання для її вживання. Журналісти «Новини N» з’ясували, для яких категорій людей кофеїн може стати справжньою загрозою.

Імплантація зуба

Якщо ви ставили зубні імпланти, то стоматолог точно радив вам відмовитись від кави на 3-5 днів. Причина, чому після імплантації не можна пити каву, полягає у впливі на судини ясен. Напій підвищує тиск, через що і так травмована область навколо імпланту може почати кровоточити.

Хвороби серця

Кофеїн із напою збільшує не тільки тиск, а й частоту серцевих скорочень. Людям зі скаргами на роботу серцево-судинної системи варто проконсультуватися з лікарем, при яких захворюваннях серця не можна пити каву.

Дитячий вік

Педіатри не радять давати каву дітям віком до 12 років. У них напій викликає тривожність, погіршує якість сну та заглушує апетит. Ще одна причина, чому дітям не можна пити каву, це підвищений ризик розвитку карієсу на молочних зубах.

Епілепсія

Деякі дослідження вказують на зв’язок між частим вживанням кави та збільшенням частоти епілептичних нападів.

Вагітність

Серед вчених немає єдиної думки щодо допустимості перерв на каву під час вагітності. Серед причин, чому не можна пити каву вагітною, називають вимивання кальцію з кісток під впливом кофеїну. Адже вагітним і так не вистачає кальцію. Також каву не варто пити мамам, які годують.

Глаукома

Кофеїн може підвищити внутрішньоочний тиск, тому людям із глаукомою натуральний напій краще не пити.

Підвищений холестерин

Людям із підвищеним холестерином можна пити не більше чотирьох чашок напою на день. Кава містить речовину кофестол, яка збільшує рівень холестерину в крові, особливо у жінок.

Чому не можна пити каву натщесерце

Нікому не рекомендується пити напій натще. Він стимулює вироблення соляної кислоти, що може викликати проблеми із ШКТ, якщо в шлунку немає їжі.

Раніше науковці пояснили, чому людям за 50 треба обов’язково пити каву щодня. Дослідження показують: щоденна чашка натуральної кави допоможе підтримати мозок, серце, обмін речовин і загальний тонус організму.